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《努力克服自卑的我們》8戳心金句：我的人生憑什麼要討你歡心

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記者鮑璿安／綜合報導

韓劇《努力克服自卑的我們》由具教煥、高胤禎所主演，講述小人物真實而平凡的生活歷程，主角「黃東滿」為自己的處女作準備了20年之久，年過四十面臨現實的打擊，讓人看了相當有體會。當中的金句台詞更是戳心，一起來看看！

1. 無能指什麼？你是廚師卻不會做飯，你是老師卻不會教人，你是人卻缺乏人性，那豈不是無能到極點？

2. 有錢人的孩子遇到麻煩不會感到慌張，只要打個電話給爸爸，自然會有大人來幫他們擦屁股。但沒人撐腰的孩子，心會沉下來，他們必須自己處理問題，這才是真正的電影。

3. 如果沒人聽我說話，我就去樓頂大喊自己的名字，我的聲音所及之處一切都是我的，那棵樹是我的，那塊大石頭是我的，一旦我的聲音觸及某樣東西，它就不再顯得與我完全無關。

4. 我的人生憑什麼要討你歡心，如果我無法用成功證明自己，那我就用崩潰來證明自己。

5. 如果每天都拼命，那我真的會沒命。

6. 與其執著不會有結果的事，妒忌別人的成就，不如從今以後去過更積極充實的生活好嗎？

7. 人們渴望力量而且無一例外，這就是為什麼大家都想要在任何處境都撐得過去，怎麼樣都不會累的主角，充滿自信地過關斬將，在最後順理成章勝出，他們想感受那種非常震撼的時刻。我們為什麼要拍電影？因為我們渴望看到強者，你知道我們為什麼想看到強者嗎？因為我們毫無力量。

8. 我一眼就能看出誰喜歡我、誰不喜歡我，和喜歡我的人在一起，我會變得特別溫柔，我的身體會做出反應，血壓和心跳都會降低，這就是所有動物的本能反應。

關鍵字：

韓劇, 自卑, 努力, 具教煥, 心靈雞湯

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