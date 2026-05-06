母親節不只感謝　從蕾絲襯衫到LOVE髮夾看見媽媽的不同樣子

▲SHIATZY CHEN 夏姿・陳以女王概念將蕾絲呼應女性不同面向，包括母親一角。（SHIATZY CHEN 夏姿・陳提供）



圖文／鏡週刊

母親節，不只是表達感謝的時刻，更像一次重新理解「她」的機會。「她」在不同角色之間流動，溫柔也堅定，於日常之中自有光芒。今年從服裝、配飾到香氛，細看這些貼近生活的選擇，或許你終會發現，母親從來不只是一種被定義的身分而已。

愛她我媽媽

▲長袖襯衫 NT$24,800 （SHIATZY CHEN 夏姿・陳提供）

2026年母親節，SHIATZY CHEN夏姿．陳以撲克牌中的「Q」為隱喻，象徵女王，並以蕾絲為載體，回看女性所承載的不同面向，呼應「母親」身分能在不同狀態之間轉換，因此不需被定義，因為母親，只是她其中一種樣子。

給她香噴噴

▲DOLCE&GABBANA推出全新Dolce花園系列香氛凝膠，共有3款香氣：紫漾花園（上起）／藍茉花園／可愛花園。（盧亞提供）

▲DOLCE&GABBANA可愛花園香氛凝膠 NT$2,500／30ml（盧亞提供）

DOLCE&GABBANA推出全新Dolce花園系列香氛凝膠，以藍茉花園、紫漾花園與可愛花園共3款香氣，將Dolce花園般明亮、清新的花香世界，以全新形式優雅呈現，象徵母親的形象。無酒精凝膠配方、輕巧的口袋尺寸、提供長達16小時的持香效果，以及適合敏感肌膚的保濕配方，完全就是打造給長年辛勞的媽媽使用的啊！

讓她心癢癢

▲愛的旋律仕女夾（8公分） NT$4,500。（台灣八木通商提供）

▲心花綻放仕女夾 NT$8,300。（台灣八木通商提供）

▲愛的旋律抓夾，NT$6,600（中型），NT$7,600（大型）。（台灣八木通商提供）

▲心花綻放髮束 NT$6,900。（台灣八木通商提供）

法國手工精品Alexandre de Paris亞歷山卓髮飾為迎接溫暖5月，推出全新粉色調Vestiges de L'Amour「愛的印記」主題，獻給全天下的母親；以「love」字樣串連心型施華洛世奇水晶的「愛的旋律」系列，以及運用心型輪廓排列的「心花綻放」系列，詮釋了媽咪奉獻的無私之愛，也傳達子女對母親的感念。

送她亮晶晶

▲PANDORA推出母親節系列新品。（PANDORA提供）

▲母女連心雙吊飾NT$3,480。（PANDORA提供）

▲璀璨幸運草耳環 NT$5,580。（PANDORA提供）

▲鎏金蜜蜂戒指 NT$3,680。（PANDORA提供）

▲MOM字母圖章戒指 NT$4,680。（PANDORA提供）

▲特大蝴蝶鏤空串飾 NT$4,080。（PANDORA提供）

▲璀璨雙層浮游花項鍊 NT$4,280。（PANDORA提供）

PANDORA為迎接母親節，推出「Garden of Dreams」與「Cool Mum」兩大系列新品，前者以「花園」為靈感出發，將母愛比擬為靜靜滋養萬物的存在，透過花朵、蜜蜂與蝴蝶等自然元素，描繪陪伴與守護的日常片刻；後者則將「MOM」與「MUM」轉化為簡潔俐落的輪廓，延伸出母親在不同角色之間，依然保有自我光芒的多重樣貌。

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