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2026水光唇膏推薦！4款話題最高　CHANEL、DIOR誰最美一次看

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水光唇膏推薦2026！DIOR、CHANEL、M·A·C到韓系，鏡面唇誰最美一次看

▲​2026彩妝趨勢關鍵字就是水光唇。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

2026彩妝趨勢關鍵字就是「水光唇」。不同於過去單一光澤，今年從自然水潤、鏡面反光到果凍嘟唇，各種質地全面進化，也讓唇妝更有層次與選擇。以下精選4款話題最高水光唇膏，從精品到開架一次看懂差異。

CHANEL COCO晶亮水唇膏

這款可說是最貼近日常的「原生水光唇」。質地滑順輕盈，上唇後形成一層柔潤光澤薄膜，不會過於厚重，卻能自然修飾乾燥唇況，呈現細緻透亮感。​

水光唇膏推薦2026！DIOR、CHANEL、M·A·C到韓系，鏡面唇誰最美一次看

▲​（圖／品牌提供）

色選上走低飽和氣質路線，#280甜莓帶有焦糖暖調的裸色，上唇後呈現柔和自然氣色，很適合日常通勤；#203果漾則偏透感莓果色，像唇瓣自然透出的紅潤感，能瞬間提升氣色；#282橙果帶有番茄紅與橘調平衡，既有活力又不會過於鮮豔，是春夏非常實用的一色。整體妝效偏「低調水光」，適合喜歡自然質感的人。​

水光唇膏推薦2026！DIOR、CHANEL、M·A·C到韓系，鏡面唇誰最美一次看

▲香奈兒COCO晶亮水唇膏各色左起:203、280、282／1,700元。（圖／品牌提供）

DIOR迪奧癮誘鏡面水光唇膏

DIOR這款主打鏡面級水光，光澤強度是四款中最高。膏體上唇後會轉化為水感薄膜，形成近似反光的光澤效果，同時維持輕盈舒適感。色系從日常到氣場都涵蓋。#306蜜糖裸粉為柔霧裸粉調，上唇後讓唇色更乾淨細緻；#599癮誘蜜桃帶甜感珊瑚色調，呈現清新韓系妝感；#906玫瑰紅棕則加入棕調，讓紅色更顯沉穩，展現成熟氣場。​

水光唇膏推薦2026！DIOR、CHANEL、M·A·C到韓系，鏡面唇誰最美一次看

▲#306蜜糖裸粉為柔霧裸粉調，上唇後讓唇色更乾淨細緻​。迪奧癮誘鏡面水光唇膏2.7g／1,600元。（圖／tingting攝）

水光唇膏推薦2026！DIOR、CHANEL、M·A·C到韓系，鏡面唇誰最美一次看

▲迪奧癮誘鏡面水光唇膏2.7g／1,600元 ，#599癮誘蜜桃帶甜感珊瑚色調，呈現清新韓系妝感。​（圖／tingting攝）

外殼設計也是亮點，銀色鏡面搭配限量高訂外殼（蝴蝶結、玫瑰、丹寧），讓唇膏成為精品配件。​據說電商通路已經全部售完，大家5／1趕快衝專櫃！

水光唇膏推薦2026！DIOR、CHANEL、M·A·C到韓系，鏡面唇誰最美一次看

▲迪奧癮誘鏡面水光唇膏2.7g／1,600元；外殼1,250元。​（圖／tingting攝）

M·A·C Cosmetics超透亮冰晶氣墊唇油

全新M·A·C Cosmetics超透亮冰晶氣墊唇油主打「糖光嘟唇」效果，透過冰晶成膜技術，上唇後形成如糖衣般的光膜，讓唇形看起來更立體膨潤。質地融合唇油與唇釉優勢，滑順卻不黏膩，同時具備良好顯色度。​

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▲M·A·C超透亮冰晶氣墊唇油，共12色。（圖／品牌提供）

色感偏蜜糖系，包含裸粉、珊瑚與自然紅調，上唇後帶有甜感與透明光澤。同時添加多種植物油與維他命E，提升潤澤度，減少乾紋問題。​

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▲M·A·C超透亮冰晶氣墊唇油#238慕光玫瑰。（圖／tingting攝）​

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▲M·A·C超透亮冰晶氣墊唇油#248。（圖／tingting攝）​ 

i’m meme我愛QQ光波唇凍

韓系水光唇代表，果凍質地上唇後呈現Q彈水潤效果，帶有柔亮光澤與立體感。色選以果汁感為主，01蜜桃凍呈現自然裸粉光澤，適合日常；02玫莓凍帶煙粉調，讓妝感更柔和；03櫻桃凍呈現紅潤果實感，帶有純欲氛圍；04紅榴凍則提升整體氣色，呈現白裡透紅；05甜橙凍帶橘調活力，適合夏季使用。搭配矽膠筆頭設計，可精準控制用量，提升使用便利性。​

水光唇膏推薦2026！DIOR、CHANEL、M·A·C到韓系，鏡面唇誰最美一次看

水光唇膏推薦2026！DIOR、CHANEL、M·A·C到韓系，鏡面唇誰最美一次看

▲i’m meme我愛QQ光波唇凍2g／430元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 水光唇, 唇膏

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