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媚比琳聯名Converse「高顯色水光唇」今夏鎖定、飛天小女警痘痘貼拚可愛

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從唇到痘痘都在拚可愛！媚比琳聯名Converse、護妍天使飛天小女警同步爆紅

▲聯名美妝。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

2026年的美妝市場，聯名已不再只是話題操作，而是從產品設計到使用情境全面延伸。從彩妝到肌膚護理，品牌開始將「功能」與「風格」結合，讓消費者在日常保養與上妝的同時，也能展現個人態度。

近期最受矚目的兩大話題聯名，分別來自Maybelline媚比琳與Converse打造的潮流唇彩，以及DermaAngel護妍天使 攜手The Powerpuff Girls推出的造型痘痘貼，兩者分別從妝容與肌膚護理切入，卻同樣抓住「實用與風格並存」的消費趨勢。

媚比琳：以街頭潮流為靈感，打造高顯色水光唇

Maybelline媚比琳此次攜手Converse，以街頭文化與速度感為設計核心，推出超持久水光鎖吻唇釉 #鎖吻棒限量新色#加速心動紅，強調一抹即可成為整體造型焦點。

產品主打水光彈力鎖色科技，透過在唇部形成柔韌薄膜，兼顧光澤感與持色效果，大幅降低沾杯與掉色情況。質地輕盈服貼，上唇後能呈現透亮飽滿的水光感，同時維持長時間妝效穩定。

從唇到痘痘都在拚可愛！媚比琳聯名Converse、護妍天使飛天小女警同步爆紅

▲媚比琳ＸCONVERSE 超持久水光鎖吻唇釉 #鎖吻棒 加速心動紅系列 。（圖／品牌提供）

此次推出三款色選，#270極速玫紅偏向裸玫色調，適合日常通勤；#245渦輪肉桂紅帶微橘調，能提升氣色並達到顯白效果；#290光速琥珀紅則以沉穩棕紅色為主，適合打造較成熟或正式場合妝容。配方中添加蘆薈萃取與維他命E，在高顯色度之外，也兼顧唇部保濕與舒適度，避免長時間上妝後出現乾裂問題。

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▲媚比琳ＸCONVERSE 超持久水光鎖吻唇釉 #鎖吻棒 加速心動紅系列 。（圖／品牌提供）

護妍天使：從隱形遮蓋進化為造型亮點的痘痘貼

DermaAngel護妍天使則延續近年話題度極高的造型痘痘貼趨勢，推出以The Powerpuff Girls為靈感的限量系列。本次共推出4款主題包裝，合計48種造型設計，包含花花、泡泡、毛毛三位主角，以及Mojo Jojo等反派角色，讓原本低調的痘痘貼轉化為視覺焦點，兼具護理與造型功能。

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▲DermaAngel護妍天使飛天小女警造型印彩痘痘貼（24入）／220元。（圖／tingting攝）

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▲DermaAngel護妍天使飛天小女警造型印彩痘痘貼（24入）／220元。（圖／tingting攝、品牌提供）

在機能面上，產品採用品牌核心水膠體科技，能有效吸收痘痘滲出物，維持濕潤環境，同時具備防水透氣效果，減少外界刺激。超薄貼片設計能貼合肌膚曲線，提升服貼度並降低存在感。

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▲DermaAngel護妍天使飛天小女警造型印彩痘痘貼（24入）／220元。（圖／tingting攝）

此外，透過覆膜印彩技術，使圖案在維持穩定度的同時不易掉色，兼顧美觀與實用性。品牌也進一步提出對痘挑選概念，依不同痘況選擇適合產品，從單純遮蓋轉為更精準的護理方式。

通路與活動：限定開賣與滿額贈同步推出

本次飛天小女警聯名系列於官網、康是美、屈臣氏及寶雅等通路限定販售，各通路分別推出不同角色版本。活動期間購買指定組合或單筆消費滿999元，即可獲得聯名化妝包，提升整體收藏價值與話題性。

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▲（圖／品牌提供）

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關鍵字：

周刊王, 聯名美妝

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