包開箱／《逐玉》張凌赫、田曦薇都背它！GUCCI Paparazzo鬆弛感大包掀話題

記者鮑璿安／專題報導

近期人氣陸劇《逐玉》收官，但主角張凌赫與田曦薇的戲外熱度卻沒有跟著退場，兩人不約而同在造型中背上 GUCCI 全新 Paparazzo 包款，也讓這只新包迅速成為近期最難忽視的存在，升級成話題焦點，以下就來解析包款細節！





▲近期人氣陸劇《逐玉》收官，但主角張凌赫與田曦薇的戲外熱度卻沒有跟著退場，兩人不約而同在造型中背上 GUCCI 全新 Paparazzo 包款 。（圖／品牌提供）

張凌赫在形象照中以格紋西裝外套疊搭黑色上衣，下身則選擇微喇叭牛仔褲，整體介於復古紳士與都會率性之間，還帶一點機場私服般的鬆弛感。田曦薇則完全換了另一種語氣，奶油白寬鬆外套搭配黑色短版內搭與貼身長褲，俐落中帶著冷感，也因為腰線與比例被清楚拉出，讓她手上的包款更顯鮮明。兩人的穿搭都沒有刻意堆滿元素，反而是用簡潔輪廓把包袋推到視覺中心，讓 Paparazzo 的存在感被完整放大。

Paparazzo以全新的柔軟垂墜廓形，結合經典永恆的優雅與現代實用性，適合喜歡鬆弛感大包的時尚迷，包身自然垂落，卻依舊保有俐落結構，讓整體看起來有一種很輕鬆的高級感，兩側還配備了隱藏式的暗釦，可以在開合之間從梯形轉換為敞開的模樣。設計細節上，Paparazzo 幾乎把 GUCCI 最有辨識度的語彙都收進去了。最先抓住目光的，是包身中央一路延伸的綠紅綠 Web 織帶，再搭配經典的 Horsebit 馬銜鍊金屬扣飾，讓整體在第一眼就有很鮮明的 GUCCI 記憶點。張凌赫演繹的是 GG Monogram 帆布款，老花圖騰和 Web 織帶結合後，復古氣質更加濃厚；田曦薇背上的深色皮革款則把這套經典符號收得更俐落，顯得更冷、更都會，也更能突顯皮革本身的質感。

皮革款採用 Yellowstone Lux 小牛皮，經滾筒染色鞣製後呈現天然光澤與清晰粒紋，再透過手工拋光與高溫熨燙強化表面光澤，因此不只觸感柔滑，視覺層次也更豐富；加上每件單品都經過做舊處理，會隨著使用時間累積出更深的韻味。另一種 Suede Tropez 麂皮版本，則以歐洲頂級小牛二層皮製成，主打極致柔軟、延展性與輕量手感，同時經過特殊定色處理，減少一般麂皮常見的掉色問題，讓高級觸感與日常實用度可以同時兼顧。當然也有老花愛好者必收的滿版GG Logo款式，彰顯品牌代表性的復古美學。

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FENDI Way 包隨著肢體擺動呈現自然弧度，柔軟皮革在燈光下反射輕霧般光澤，包口微微展開時露出的亮色麂皮內裡更是令人眼睛一亮，低調外表下藏著令人愉悅的細節，正是 FENDI 一貫的幽默與奢華方式。材質上，Way 包延續品牌對高級工藝的堅持，皮革外層搭配麂皮內裡的撞色組合，如焦糖、青蘋果綠、鴿灰、電光藍等搭配，展現出優雅中帶著反差亮點的魅力；而麂皮外身版本則以亮粉或土耳其藍呈現更強烈的視覺效果，柔軟手感在觸碰瞬間就能感受到工坊級的細膩。