今夏最時髦泳裝！Burberry攜手Hunza G把質感格紋、修身剪裁全收進海灘

記者鮑璿安／綜合報導

Burberry 終於不再只屬於冬日！此次攜手英國知名泳裝品牌 Hunza G 推出全新聯名系列，以 Hunza G 經典輪廓為基礎，結合品牌招牌 Original Crinkle 原創超彈性布料，再加入 Burberry 最具代表性的格紋飾邊，讓泳裝充滿英倫識別度，開啟一趟質感夏日之旅。





▲Burberry 攜手英國知名泳裝品牌 Hunza G 推出全新聯名系列。（圖／品牌提供）

Burberry 首席創意總監 Daniel Lee 提到，兩個品牌之間有很自然的連結，對材質與工藝的理解都源自所處環境，而這些單品也能自在穿梭於水中與陸地之間。形象照的氛圍同樣很到位。白色比基尼以簡潔輪廓搭配細緻格紋滾邊，低調卻很有辨識度；亮紅色平口泳裝則透過繞腰設計與格紋細節拉出更鮮明的身體線條。這波聯名最厲害的地方，在於它沒有把 Burberry 格紋做得太滿，而是聰明地放在肩帶、收邊與腰際位置，既保留品牌記憶點，也讓整體更輕盈時髦。

系列共推出 Faye、Tyler、Domino 與 Devyn 四款經典版型，涵蓋連身泳裝、比基尼、多功能泳裙與平口上衣，並以黑、白、金屬感可可色與紅色呈現。每件單品皆附同款彈性束髮帶，另外還特別打造結合 Burberry 戰馬騎士意象的海馬標誌，融入水下意象，並結合B字盾牌與Hunza G字樣旗幟。此外，季節限定標誌亦以貼布標籤呈現於經典Gabardine製成的防塵收納袋上。Hunza G 最具代表性的立體紋理與高彈性特色，也讓單一尺寸設計更能貼合不同身形，把舒適感、自信與修飾效果一起做到位。

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