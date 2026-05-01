礁溪質感系溫泉飯店開箱！泡湯邊喝冰飲賞山景　早午餐吃到下午1點超chill

文、圖／Ean

旅行的意義，有時不在於抵達了多少景點，而在於能否在緊湊的日常節奏中，為自己裁切出一段安靜的「留白」。

年初剛造訪過同集團在墾丁的飯店，那份對空間與食材的講究留下了不錯印象。這回，我將座標移往北台灣，來到「風華渡假酒店-礁溪館」。這不單是一趟不趕行程的放鬆，更是一次有目的性的感官交付：把身體交給礁溪的一池暖湯，把胃留給實實在在的美食，讓思緒在山林間稍作停歇。

▲使用超廣角鏡頭拍攝，透過這扇窗，山巒的起伏與層次感一覽無遺。

▲換上最放鬆的狀態，什麼都不思考，只是單純地讓皮膚感受溫泉的滑溜觸感及暖意。

▲坐在吧台前，除了品味鮮美的滋味，更多了份近距離感受職人精神的期待。

▲每個人心中都有一個鍋物沾醬的黃金比例，這裡的選擇多到讓人看了就開心。

減法旅行：從抵達那一刻開始

對於習慣穿梭在快門與光影間的人來說，便利性往往是開啟放鬆狀態的關鍵。風華礁溪館的位置蠻便利，距離礁溪轉運站僅需步行約10分鐘。這對於想要實踐「減法旅行」、不想費神駕車的人來說是理想選擇。

從熱鬧的交通樞紐下車，步行一段路，感官便會隨著地景的變化緩緩安放。當轉入山林的靜謐中，飯店那種與自然對話的姿態便躍然眼前。這是一個非常適合安排「說走就走」的長度，讓人在兩天一夜的短暫時光裡，就能完成一次感官的重新校準。

▲飯店白色的幾何外觀，在綠意掩映下顯得靜謐。

▲飯店外觀，俐落的建築線條，充滿秩序感的格柵設計。

▲在飯店大廳，15：00－17：00會有茶品招待、19：00－21：00還有手作豆花可免費享用。

空間的呼吸：在三辰閣遇見挑高的自由

步入室內，這次入住的是約12坪的「三辰閣」房型。在溫泉飯店的設計中，坪數固然重要，但「體感」往往取決於空間的縱深。

三辰閣最令我驚艷的細節，在於一般溫泉飯店中相對少見的「挑高設計」。這種空間上的慷慨，讓視覺瞬間開闊了起來，待在房裡時完全沒有壓迫感。建築本身彷彿留出了呼吸的餘裕，當人進入這個場域，節奏自然而然就慢了下來。

▲透過半透明的隔板劃分場域，讓室內的光線與視線都能自在流動，維持了空間的通透。

▲向上延伸的牆面帶走了室內的侷促感，那是建築結構賦予居住者的體貼。

▲進到房間，先泡杯咖啡或茶，讓自己緩下來

而礁溪最迷人的靈魂—泉質，是屬於無色無味的「中性碳酸氫鈉泉」，也就是大家熟悉的美人湯。在房內的私人湯池，看著裊裊水氣與窗外的翠綠山景緩緩重疊，洗後肌膚觸感滑溜。這種療癒過程，不僅僅是洗去疲憊，更像是在氤氳的水氣中，重新找回生活的平衡。

▲隨著不同時段的光線移轉，窗外的山林也會變換深淺，為靜謐的泡湯時光增添了野趣。

▲在房內獨享這片翠綠，是這趟旅程最放鬆的時刻。

▲房內的私人湯池視野極佳，這抹翠綠讓泡湯成了一場與自然的對話！強烈建議若有入住一定要選山景房。

▲在裊裊水氣中看著遠方山色，感官很自然地就被這份平靜療癒了。

視覺的舒壓：在湖水綠與藍湖間的異國感

原本這趟旅行是衝著客房的私密泡湯而來，沒想到一走進一樓戶外的大眾區，先被那池「綠」給留住了眼光。

那是一種深邃且通透的湖水綠，在宜蘭的日光映照下，水面粼粼閃耀，色澤讓我想起了日月潭涵碧樓泳池的質感。光是坐在池畔，看著這份色彩在光影間跳動，本身就是一種視覺上的舒壓。

▲介於森林與寶石之間的綠，光影拂過池面時的粼粼波動，最是引人入勝。

除了泳池，這裡的露天泡湯區同樣顯得大器。泡湯池直接背靠連綿青山，視野完全沒有遮蔽。當你浸泡在暖呼呼的湯泉中，抬頭就是滿眼的翠綠山色，這種被大自然環抱的體感，讓泡湯多了一份山林裡的野趣。

▲隱身在植栽與石牆構成的靜謐角落，讓身體浸入暖泉，靜靜體會那份與周遭山林同步的放鬆節奏。

▲隨著日光隱沒，冷調的天空與池畔溫暖的照明，讓這裡展現出截然不同的迷人層次。

更有趣的是飯店內設了一個以冰島為靈感的露天「藍湖」。這裡提供了一種挺有趣的溫泉體驗：可以一邊泡著熱湯，一邊啜飲冰涼的調飲。這種身體感受熱度、喉嚨感受冷冽的冷熱實驗，加上可愛的漂浮座陪喝，為傳統的泡湯時光增添了幾分度假的既視感。如果說客房內的湯屋是靜謐的獨處，那大眾池則是走入山林的開闊，兩者都很值得留點時間體驗。

▲戶外池區的佈局很有層次，視野隨著池水向外平鋪，直抵後方的連綿青山。

▲就算不離開水面也能隨時點上一瓶冰涼。

▲身體浸在熱泉，視線卻落在這些可愛的夏日元素上，視覺與體感上的平衡頗爲有趣。

溫度的補給：老丸家EX的誠意與堅持

泡完湯後，最好的補給莫過於一鍋冒煙的溫度。晚餐安排在「老丸家EX極致鍋物」，跨越了四百多公里的距離，從墾丁到礁溪，那份對食材「用料實在」的堅持依然沒讓人失望。

▲當礁溪的夜色染上深藍，這座清水模建築的線條顯得更有秩序感。

▲桌上羅列的山珍海味，不僅是視覺上的豐富饗宴，更是對味蕾最誠懇的款待。

▲熱炒時蔬的品質也沒馬虎！

▲在熱騰騰的火鍋上桌前，先用這些清爽的小點墊墊胃，舒服。

這回嘗試了頗具特色的湯頭「大關清酒青麻花椒」。清酒的醇香中和了花椒的麻感，香氣四溢卻不辣口，反而能將食材的層次提煉出來。餐盤上的主角們也毫不馬虎：油脂豐富的澳洲M8-9精品和牛、北海道生食級干貝，以及來自大溪的鮮小卷，新鮮度無話可說。

特別值得一提的是這裡的「丸子」。身為母集團「嘉楠集團食品」的驕傲，香菇貢丸與花枝丸是絕對不能錯過的重點。那種紮實的工藝質感，確實會讓人動了想要宅配回家的念頭。而自助取餐區的蔬菜也挑選得極好，鮮甜脆口，甚至還能見到栗子這類驚喜的食材。

▲不管是牛肉或豬肉，品質都優！

鮮甜的小卷與干貝錯落有致地盛裝在陶碗中，碎冰襯托出的鮮度，在鏡頭下顯得格外誘人。

▲蔬菜挑選得很好，鮮嫩翠綠的樣子讓我忍不住多拿了好幾盤，滿足。

▲挑選自己喜歡的蔬菜就是開心。

來自母集團嘉楠食品的丸類，咬下去那份紮實感確實很不一樣。

職人的火候：春沐鐵板燒的山海饗宴

除了溫暖的鍋物，飯店裡的「春沐鐵板燒」則是另一種展現食材原味的方式。坐在吧台前，近距離觀察主廚對火候與時間的精準掌握，這種互動感正是鐵板燒最迷人之處。

這次品嚐的是「春套餐」，主餐我選了美國頂級肋眼。看著肋眼在鐵板上受熱、冒出濃厚牛油香氣，視覺與嗅覺的期待感在瞬間被拉滿。最後的火焰處理，不只是一場表演，更精準地鎖住了肉汁，讓入口的脂香更具層次。

▲看著主廚在鐵板上熟練地灑下調料，那份專注也讓坐在吧台前的我跟著期待起來。

▲跳動的火焰不只帶來驚艷，更在細微處增添了入口後的焦香層次。

套餐的節奏感掌握得恰到好處：

層次堆疊的海味：嫩煎北海道干貝搭配鮭魚卵，以及南非鮑魚佐松露月見醬。主廚透過魚子醬與明蝦上的檸檬泡沫，讓海鮮的鮮甜有了明亮的起伏。

精準火候的表現：這次吃到的午仔魚煎得皮脆肉嫩，簡單調味便讓魚肉原本的清甜完全綻放。

創意融合經典：將母集團出品的「跳伯」芝麻海苔肉鬆，配上港式冰火波蘿油包，帶來一種意料之外的滿足。

▲將經典港味與自家工藝結合，從外型到風味都透著一份自在的創意感。

▲輕盈的泡沫點綴在蝦身一側，視覺上的輕重配置，襯托出海味本身的飽滿。

▲看著配料如細雨般飄落，這份節奏感讓原本簡單的時蔬也多了幾分儀式感。

幸福的延伸：早午餐與週年慶企劃

在風華礁溪館，放鬆是可以被「延長」的。這裡的早午餐可以一路吃到下午1點，這對想徹底放鬆、想睡晚些的人來說是一大福音。這種不被時間制約、能氣定神閒坐下來享用現做蛋餅與牛肉湯的安排，讓假期多了幾分悠哉的餘裕。即便只是兩天一夜的短暫停留，也能因為這份體貼的節奏，感覺假期彷彿被拉長了。不趕路，正是旅行中珍貴的留白。

▲挑高的空間讓光線無所不在，早起用餐的心情也跟著開闊了起來。

▲在礁溪的清晨，能喝到這一口帶著薑絲香氣的暖湯，確實很幸福。

▲攤位上寫著必吃，拿！

▲帶點厚度與Q彈感的粉漿蛋餅，特別當旅遊國外時，是會讓人想念的早餐味道。

適逢飯店歡慶3週年，相關的活動規劃確實讓人很有感：

【三週年限定住房專案】

平日優惠：目前到6月份，平日雙人房一泊一食NT$4,999元。

加碼升等：即日起開放預訂5／1至5／30期間入住，只需加價3元即可升等山景房（依飯店當日房況及公告為準）。

【餐廳慶典方案】

老丸家 EX 極致鍋物：四人同行享有NT$3,333元超值價，平均每人約833元。

春沐鐵板燒：「春套餐」享有兩人同行 NT$3,333元的特別優惠。

【母親節特別企劃】

活動日期：5／2、5／3、5／9、5／10。

餐飲驚喜：

選擇鍋物專案：額外加贈媽媽「雙人湯屋券」乙張，以及「立可拍全家福照片」一張。

選擇鐵板燒專案：主餐直接升等為「A5和牛紐約客」或「宜蘭豪野鴨胸」二選一。

這兩天一夜的礁溪之旅，我在山林、暖湯與美食之間，感受著一種很純粹的安定感。風華渡假酒店-礁溪館提供的不只是住宿，更像是提供了一處讓人能順著山林氣息、將節奏放慢的空間。

無論是客房挑高帶來的開闊感、藍湖畔的異國既視感，還是鐵板與火鍋間展現的溫度，那份不張揚的體貼，都安安靜靜地藏在讓人感到自在的細節裡。如果你也正想為日常留白，不妨給自己裁切一段時間，來這裡好好休息、充個電。在那片湖水綠與山色之間，你會發現，放鬆原來可以這麼理所當然。

▲舉杯敬這段山林裡的假期（未滿十八歲禁止飲酒）。

▲看著調酒師專注地注入煙霧，這場嗅覺與視覺的預演，讓接下來的這一杯更令人期待（酒後不開車，喝了就住下）。

關於風華渡假酒店-礁溪館的常見QA

Q1：如果不開車，前往飯店方便嗎？

非常方便。飯店距離礁溪轉運站走路大約只要10分鐘，這段路程平緩好走，很適合想要「減法旅行」、不想為了停車或路況費心的旅人。從轉運站下車後，步行一段路就能感受到從熱鬧轉為安靜的山林氛圍。

Q2：入住「三辰閣」房型最推薦的特點是什麼？

最推薦其挑高設計。一般的溫泉飯店房型通常較為壓迫，但三辰閣透過挑高創造了極佳的視覺開闊感。此外，每間房都有私人的美人湯池，配上窗外的山景，是獨處與沉澱心情最好的角落。

Q3：館內兩間餐廳「老丸家 EX」與「春沐鐵板燒」該如何選擇？

如果你喜歡食材的直球對決，推薦「老丸家EX極致鍋物」，湯頭獨特且肉品與嘉楠集團自家的貢丸非常出色。

如果你偏好近距離觀察職人火候與互動感，「春沐鐵板燒」則是很好的選擇，尤其是主廚在處理海鮮與肋眼牛排的節奏感非常迷人。

Q4：飯店的戶外大眾池區有什麼亮點？

除了美得像日月潭的湖水綠泳池外，最特別的是以冰島為靈感的「藍湖」。這裡提供冷熱交替的溫泉體驗，還可以一邊泡湯一邊啜飲冰涼飲品（附可愛漂浮座），背靠山林的視野讓泡湯這件事變得帶有異國度假感。

Q5：早午餐供應到下午1點的好處是什麼？

這是一份對假期節奏的體貼。對於連泊的旅人來說，這意味著全然的自由；而對於短暫停留的客人，這則是一種將假期延伸的方式。你可以氣定神閒地享受現沖牛肉湯與粉漿蛋餅，不用在早晨匆忙趕路，讓旅行的結奏真正慢下來。

Q6：最近有什麼特別優惠嗎？

適逢三週年慶，5／1至5／30期間入住，加3元即可升等山景房。此外，餐廳在週年慶期間均有NT$3,333元的超值方案，5月份的指定母親節日期（5／2、5／3、5／9、5／10）更有主餐升等A5和牛或贈送湯屋券等額外驚喜。

▲在光影與綠意交織的早晨，安靜享受這份專屬於山林裡的片刻停留。

/ Info. /

風華渡假酒店-礁溪館

官網｜臉書 ｜IG

地址：宜蘭縣礁溪鄉公園路100巷28號

作者：「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！