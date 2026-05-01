春夏水光唇超紅！DIOR高訂鏡面唇膏、M.A.C冰晶唇油必收

記者曾怡嘉／台北報導

水光唇妝熱度不減，從鏡面亮澤、冰晶封層到果凍嘟唇，春夏唇彩新品更強調光澤、顯色與舒適感兼具。《ET FASHION》整理3款唇彩新品，無論偏好精緻妝感或日常薄擦，都能找到適合選擇。

#DIOR迪奧癮誘鏡面水光唇膏

DIOR推出全新《迪奧癮誘鏡面水光唇膏》，以銀色鏡面外殼呼應唇上的水光妝效。此系列由迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips打造，主打「鏡面水光」與「閃耀水光」2款妝效，搭配13款色選，能依妝容與心情變換。

值得一提的是，固體唇膏上唇後會融成輕盈嘟嫩的水光質地，幫助打造晶透飽滿唇感。同步推出3款限量高訂精品外殼，包括浪漫「蝴蝶結」、優雅白色「玫瑰」與高訂感「丹寧」，外型夢幻到不行！

#M.A.C 超透亮冰晶氣墊唇油

M.A.C 超透亮冰晶氣墊唇油突破傳統唇蜜易黏、覆蓋力不足的痛點，結合唇油滋養、唇蜜光澤與唇釉顯色，獨家「冰晶成膜技術」可打造如透明蜜糖封層般的立體厚度，呈現果凍般豐盈透亮視覺，也能修飾唇紋。其中更添加甘油、維他命E、蓖麻籽油、荷荷芭油、杏桃仁油、甜杏仁油與白芒花籽油等保養成分，輕輕塗上讓亮、潤、顯色一次到位。

#I'M MEME 我愛QQ光波唇凍

I'M MEME 我愛QQ光波唇凍以果凍般Q彈水潤質地為亮點，主打耀眼光澤與微微嘟潤感。它結合唇蜜水光質地與唇釉顯色度，並添加高潤澤精華，品牌表示上唇後可修飾唇紋，呈現水潤透嫩妝效。搭配Q彈軟嫩矽膠筆頭，斜角設計更貼合唇形，薄塗可搭配素顏，厚擦則能完成精緻全妝。