fb ig video search mobile ETtoday

春夏水光唇超紅！DIOR高訂鏡面唇膏、M.A.C冰晶唇油必收

>

記者曾怡嘉／台北報導

水光唇妝熱度不減，從鏡面亮澤、冰晶封層到果凍嘟唇，春夏唇彩新品更強調光澤、顯色與舒適感兼具。《ET FASHION》整理3款唇彩新品，無論偏好精緻妝感或日常薄擦，都能找到適合選擇。

#DIOR迪奧癮誘鏡面水光唇膏

▲▼唇彩 。（圖／品牌提供）

▲▼唇彩。（圖／記者曾怡嘉攝）

DIOR推出全新《迪奧癮誘鏡面水光唇膏》，以銀色鏡面外殼呼應唇上的水光妝效。此系列由迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips打造，主打「鏡面水光」與「閃耀水光」2款妝效，搭配13款色選，能依妝容與心情變換。

▲▼唇彩。（圖／記者曾怡嘉攝）

值得一提的是，固體唇膏上唇後會融成輕盈嘟嫩的水光質地，幫助打造晶透飽滿唇感。同步推出3款限量高訂精品外殼，包括浪漫「蝴蝶結」、優雅白色「玫瑰」與高訂感「丹寧」，外型夢幻到不行！

#M.A.C 超透亮冰晶氣墊唇油

▲▼唇彩 。（圖／品牌提供）

▲▼唇彩 。（圖／記者曾怡嘉攝）

M.A.C 超透亮冰晶氣墊唇油突破傳統唇蜜易黏、覆蓋力不足的痛點，結合唇油滋養、唇蜜光澤與唇釉顯色，獨家「冰晶成膜技術」可打造如透明蜜糖封層般的立體厚度，呈現果凍般豐盈透亮視覺，也能修飾唇紋。其中更添加甘油、維他命E、蓖麻籽油、荷荷芭油、杏桃仁油、甜杏仁油與白芒花籽油等保養成分，輕輕塗上讓亮、潤、顯色一次到位。

#I'M MEME 我愛QQ光波唇凍

▲▼唇彩 。（圖／品牌提供）

▲▼唇彩 。（圖／品牌提供）

I'M MEME 我愛QQ光波唇凍以果凍般Q彈水潤質地為亮點，主打耀眼光澤與微微嘟潤感。它結合唇蜜水光質地與唇釉顯色度，並添加高潤澤精華，品牌表示上唇後可修飾唇紋，呈現水潤透嫩妝效。搭配Q彈軟嫩矽膠筆頭，斜角設計更貼合唇形，薄塗可搭配素顏，厚擦則能完成精緻全妝。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

最討厭被控制的星座Top 3 ！第一名越逼越想離開　就愛唱反調

最討厭被控制的星座Top 3 ！第一名越逼越想離開　就愛唱反調

春夏水光唇超紅！DIOR高訂鏡面唇膏、M.A.C冰晶唇油必收

春夏水光唇超紅！DIOR高訂鏡面唇膏、M.A.C冰晶唇油必收

凱特王妃踢鐵板　天藍色配棕色造型挨批醜

凱特王妃踢鐵板　天藍色配棕色造型挨批醜

LOPIA「SOGO大巨蛋店」實景曝光！網：看起來超大超好逛 這朋友值得深交嗎？3個細節判斷人品 什麼樣的朋友該保持距離？判斷友情的「5個現實指標」 「刀子嘴豆腐心」星座Top 3！第一名最不會講甜話其實心裡超在乎　 約旦王室最美婆媳檔合體　王后謝王儲妃帶來溫暖與喜悅 85度C今推黑糖珍珠系列「第二杯25元」　限定一天慶國際珍奶日 舒華低胸黑裝配寶格麗珠寶美翻　想打包戒指與項鍊讚帥氣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面