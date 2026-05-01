摩納哥王妃西裝上身揭幕動物收容所　抱犬貓露寵溺之情

▲摩納哥親王阿爾貝二世（左）與夏琳王妃出席摩納哥動物保護協會收容所美化翻新工程落成典禮。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

記者陳雅韻／台北報導

摩納哥親王阿爾貝二世與夏琳王妃日前親臨位於佩耶的摩納哥動物保護協會（S.P.A.）收容所，為美化翻新工程主持落成典禮。夏琳王妃在此正式場合選穿法國品牌Saint Laurent摩卡色雙排扣西裝搭配白襯衫，展現簡潔俐落風格外，也讓她方便蹲下與動物們玩耍，全程掛著笑容展現對動物的喜愛。





▲夏琳王妃與狗兒玩得開心。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

摩納哥動物保護協會收容所的翻新工程，是由夏琳王妃自2022年9月接任收容所主席後親自發起，並在摩納哥政府、國民議會以及各界慷慨捐助者的鼎力支持下順利完工，旨在為收容所內的犬貓提供顯著提升的居住條件。除了硬體設施的升級，收容所更轉型為一個開放且充滿活力的生活空間，除了每日接待訪客、志願者與準領養人，更積極與不同族群接軌，特別是針對長者與青少年規劃互動計畫。





▲夏琳王妃擁著貓咪。（圖／翻攝palaisprincierdemonaco IG）

夏琳王妃積極推動物保護協會收容所的軟硬體升級，全出自她對動物的喜愛，以及她對此協會創始人—阿爾貝二世的姑姑、安托瓦內特郡主的敬意，親王夫婦共同為郡主的紀念塑像揭幕，感念她對動物福祉的長年奉獻與啟發。

