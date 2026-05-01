假日想真正放鬆？保留「一段不被安排的空白」很重要

▲保有時間的彈性和自由才是輕鬆感來源。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者曾怡嘉／台北報導

很多人一放假就滑手機、追劇，但大腦仍持續接收資訊，其實並沒有真正休息，其實假日不一定要安排滿滿行程，才叫過得充實。真正能讓人恢復狀態的，往往是那些看似簡單、卻能讓身心慢下來的時刻，以下提供5個方法讓身心充飽電力。

#刻意放慢的安靜時段

替自己安排一段沒有干擾的時間，不用滑手機，也不急著做任何事。可以只是坐著喝杯咖啡、看窗外或翻幾頁書。這種安靜的留白，能讓思緒慢慢沉澱，也讓平日緊繃的神經有機會鬆開。剛開始可能會覺得無聊，但習慣後反而會期待這段專屬自己的時間。

#完成一件簡單但具體的事情

與其列一堆待辦清單，不如選一件能在短時間內完成的小事，例如整理桌面、換床單或煮一餐簡單料理。當事情被完成的瞬間，大腦會產生明確的結束感，帶來一種踏實與輕鬆，也能減少「好像什麼都沒做」的空虛感。

#讓身體動起來，但不要太用力

假日不需要高強度運動，一場輕鬆的散步、簡單伸展或緩慢瑜伽，就足以讓身體從久坐與壓力中釋放。當身體開始流動，情緒也會跟著鬆動，整體狀態自然變得更輕盈，重點不是流汗，而是讓身體回到舒服的節奏。

#建立專屬的放鬆儀式

不論是洗一場熱水澡、點上喜歡的香氣，還是認真做一套保養流程，這些固定的小儀式都能讓大腦辨識「現在是休息時間」。透過重複的行為，慢慢建立心理上的安全感與穩定感。提醒：使用香氛或保養品時，建議先小範圍測試，避免肌膚不適。

#保留一段不被安排的空白

把整天行程塞滿，反而容易讓假日變得更疲憊。刻意留下一段沒有計畫的時間，讓自己依當下心情決定要做什麼，可能是臨時出門走走，也可能只是窩在家裡。這種彈性與自由，往往才是放鬆感真正的來源。