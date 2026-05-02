帝舵輕量賽車錶帥爆　極速白配亮黃細節吸睛

▲帝舵表Black Bay Chrono Carbon 26腕錶設計靈感源於Visa Cash App Racing Bulls F1車隊的VCARB 03賽車，260,000元。（圖／帝舵表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

與賽車運動淵源深厚的帝舵表（Tudor），今年致敬Visa Cash App Racing Bulls F1車隊，特別打造限量2026只的Black Bay Chrono Carbon 26腕錶，設計靈感源自車隊的VCARB 03賽車，大規模運用輕量化碳纖維材質，包括直徑42毫米的全碳纖維錶殼、固定式測速計外圈，以及合成錶帶上的固定式錶耳蓋。此外，副計時盤與日曆窗外緣亦採用多層結構的碳纖維薄片打造，減輕整體重量，賽車手Liam Lawson與Arvid Lindblad已搶先戴上。





▲英國賽車手Arvid Lindblad佩戴帝舵表Black Bay Chrono Carbon 26腕錶。

帝舵Black Bay Chrono Carbon 26腕融合了VCARB 03 賽車的美學元素，圓拱形的「極速白」錶面特別點綴取材自賽車引擎蓋的標誌性黃色，並搭配對比鮮明的碳纖維圓紋副計時盤。腕錶同時保留了品牌於1969年問世的經典「雪花」指針，指針外緣經黑色處理並塗覆A級瑞士 Super-LumiNova® 夜光塗層，確保在任何環境下皆能清晰讀時；內載獲得COSC瑞士官方天文台認證的 MT5813 型原廠計時機芯，配備矽游絲、導柱輪及垂直計時離合輪裝置，具備長達 70 小時的動力儲備，並能透過一體式測速計外圈精準計測賽道時速。





▲帝舵表Black Bay Chrono Carbon 26腕錶限量2,026只，錶殼底蓋均鐫刻獨立編號。

TAG Heuer（泰格豪雅）則於F1邁阿密大獎賽登場之際，發表Formula 1 Solargraph腕錶粉彩限量款系列，錶殼以創新的TH Polylight材質打造，不僅戴起來輕盈舒適，更顯著提升了色彩的飽和度，共有粉米色、粉紅色、粉藍色以及兩款時標鑲鑽的鼠尾草綠與薰衣草色錶，均配備雙向旋轉錶圈、Mercedes式時針及盾形時標，並搭載Solargraph太陽能機芯，僅需接受陽光照射1分鐘即可支撐整日運作，而在完全照滿40小時後，腕錶能在無光環境下持續運行長達10個月。





▲TAG Heuer Formula 1 Solargraph腕錶粉米色（由上至下）與粉紅色款各63,300元，薰衣草色鑲鑽款90,700元，粉藍色款63,300元，鼠尾草綠鑲鑽款90,700元。（圖／TAG Heuer提供）