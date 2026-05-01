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死不認錯星座Top3公開！獅子拉不下面子　很難立刻軟下來

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▲▼一句道歉超困難！死不認錯星座Top3公開 。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

▲對獅子來說，當面道歉很有失面子。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者曾怡嘉／台北報導

有些人吵架不是輸贏問題，而是「就是不想先低頭」。在12星座中，有幾個星座特別容易卡在自尊、情緒或邏輯裡，讓一句簡單的道歉變得格外困難，一起來看看有誰上榜了！

第3名 獅子座：氣勢不能輸，面子更不能掉

獅子座在衝突當下，很容易把氣氛撐到最高點，就算心裡開始覺得哪裡不對，也很難立刻軟下來。對他們來說，道歉不只是承認錯誤，更像是在眾人面前退一步。於是常見情況像是表面不說，但事後用請吃飯、變得特別好來「間接補償」。與其逼他當場低頭，不如給點空間，反而更容易讓他自己想通。

第2名 天蠍座：先防禦再說，情緒一來很難退

天蠍座在爭執時，往往不是先想對錯，而是先感受到「被冒犯」。一旦進入這種狀態，就會開始冷處理、已讀不回，甚至態度變得更強硬。其實他們不是完全不認錯，而是需要時間把情緒消化掉。等冷靜之後，反而可能用行動默默補回來，只是很少直接說出口。

第1名 摩羯座：不是不認錯，是他真的覺得自己沒錯

摩羯座的固執來自於「邏輯自洽」。他們在做決定前通常已經想過很多層，只要認為自己的判斷合理，就很難接受別人說他錯。即使關係因此變僵，也會先選擇沉默或保持距離，而不是立刻道歉。對他們來說，比起情緒，事情「對不對」才是重點。

關鍵字：

星座, 道歉, 性格, 摩羯, 獅子

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