一張圖搞懂肚子痛位置！營養師教看「腹痛九宮格」對應器官全解析

▲肚子疼痛可先由位置來初步判定原因。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

肚子一痛，很多人第一反應就是吃胃藥，但其實腹痛原因沒那麼單純，營養師高敏敏分享，從胃腸、肝膽到泌尿與生殖系統，不同位置的疼痛，可能代表完全不同的身體警訊，就從簡單的「腹痛九宮格」教你快速判斷初步該如何處理。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

腹部聚集多種重要器官，包括腸胃、肝臟、膽囊、胰臟以及泌尿與生殖系統。若只憑感覺自行用藥，可能延誤真正的問題，因此「痛的位置」反而是一個重要線索。營養師高敏敏表示，「腹痛九宮格」，是以肚臍為中心，將腹部劃分為九個區域。透過疼痛出現的位置，可以對照該區域常見相關器官，作為初步觀察方向，但不等於診斷結果。

從九宮格圖中可得知右上腹常與肝臟與膽囊相關，例如肝炎或膽結石；中上腹多與胃部有關，像是消化不良或胃潰瘍；左上腹則可能涉及胃或胰臟問題。側腹兩側常見泌尿系統或腸道問題，例如腎結石。

若是右下腹疼痛，需要特別留意，可能與闌尾炎或婦科問題有關；中下腹則可能涉及骨盆腔或直腸；左下腹則常見腸道或生殖系統相關狀況。不同位置雖可提供方向，但仍需專業檢查確認。

#「常見肚痛類型」補充營養方向一次看

消化不良、胃痛、胃炎

建議少量多餐，避免一次吃太多，可補充維生素B群支持能量代謝，鋅有助於胃黏膜修復， 飲食以溫熱型為主，避免冰冷刺激。

腸炎、腹瀉、腸絞痛

水分與電解質一定要補足，避免脫水，益生菌可幫助腸道菌相平衡，可以暫時避免高纖蔬果，降低腸道刺激。飲食以減油為原則，避免暴飲暴食，也可補充抗氧化營養素和天然植化素都是好選擇。

泌尿道結石相關疼痛

水分一定要喝足，幫助尿液稀釋，礦物質攝取需均衡，避免過量補鈣，必須留意高草酸食物的攝取。

最後也提醒大家，如果腹痛出現劇烈疼痛、持續惡化，或伴隨發燒、嘔吐、黑便等情況，甚至女性有疑似懷孕相關腹痛，都不建議自行判斷，應儘快就醫檢查。