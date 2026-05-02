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天梭賽車錶拉風　鏤空款首度導入輕量鍛造碳

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▲▼ Tissot,EDIFIECE 。（圖／公關照）

▲MotoGP™ 鏤空自動上鍊計時腕錶限量版45mm是天梭表首度導入鍛造碳材質的鏤空錶，70,300元。（圖／天梭表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

作為MotoGP官方計時合作夥伴，天梭表（Tissot）近期推出5款全新T-Race競速系列腕錶見證雙方合作情誼，最受矚目是全球限量2026只、台灣配額80只的MotoGP聯名限量自動計時腕錶，因為是品牌首度將鍛造碳材質導入鏤空錶設計之中，以精鋼錶殼結合黑色PVD鍍層且紋理獨一無二的鍛造碳錶圈，在輕量化與結構強度之間取得優異平衡，搭載Valjoux A05.951鏤空計時機芯，透過開放式面盤清晰展現機械結構的運作，其律動節奏猶如賽車引擎般精準分明。

▲▼ Tissot,EDIFIECE 。（圖／公關照）

▲天梭表MotoGP™ 石英計時腕錶限量版45mm 全球限量8,000只，22,700元。

除了機械旗艦款，天梭表同步發表石英計時腕錶，其中限量版石英計時款以摩托車車身為靈感，採用紅色面盤搭配金屬質感細節，營造強烈的視覺張力，配備測速計刻度與Super-LumiNova夜光塗層，確保在各種環境下皆能維持精準讀時。另外三款新作則分別提供38毫米與45毫米兩種錶徑選擇，保留標誌性的碟煞盤錶圈設計，將重型機車的力量感凝鍊於腕間。

▲▼ Tissot,EDIFIECE 。（圖／公關照）

▲天梭表T-Race競速系列石英計時腕錶38mm，18,800元。

CASIO旗下以賽車錶著稱的EDIFICE，持續優化去年首度推出的機械錶，打造尺寸更精巧且更纖薄的EFK-110D系列，錶徑從原本的39mm縮減至38mm，厚度也由 12.5mm 降至 11.8mm；內載日本製自動上鍊機芯，具42小時的動力儲存，日期窗從6時改至3時位置，最令人心動是定價1萬元，讓錶迷能以親民價入手機械錶，共有藍色、黑色與白色面盤3種款式可供選擇。

▲▼ Tissot,EDIFIECE 。（圖／公關照）

▲EDIFICE延續首款機械錶設計並優化細節打造EFK-110D系列腕錶，10,000元。（圖／EDIFICE提供）

關鍵字：

天梭表, Tissot, CASIO, EDIFICE

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