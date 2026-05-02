總是想確認被愛？戀愛沒安全感的人，先看懂這5件事

▲相信自己被愛才能成就一段健康關係。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

記者曾怡嘉／台北報導

在感情裡反覆確認「你到底愛不愛我」，是一種不安的表現。但當確認變成習慣，反而容易讓兩人關係變得緊繃，甚至讓自己更累，想要改變內心不安，建議從5個方法下手。

#把「被愛」從一句話，換成長期行為

比起「我愛你」，更值得觀察的是對方平常怎麼對你。像是是否願意花時間陪你、記得你在意的小事、在你需要時出現。這些日常累積，比單次的甜言蜜語更能反映關係的穩定度。

#停止用「回覆速度」衡量感情

很多焦慮，其實來自訊息沒有被即時回應。像是訊息已讀不回、晚回幾小時，就開始腦補各種情境。試著拉開距離，讓自己在等待時去做別的事，而不是把注意力全部放在手機上，會比較不容易陷入情緒循環。

#把需求說出來，比測試更有效

有些人會用冷處理想測試對方在不在乎，但這種方式容易讓對方困，建議直接說「我最近比較需要陪伴」，會讓關係更清楚，也減少誤解。

#讓生活不只剩下戀愛

當生活重心全部放在另一半身上，很容易因為對方的一舉一動而情緒起伏。培養自己的生活節奏，例如朋友、興趣或工作目標，能讓你在關係之外，也有自己的事要做。

#分清楚是不安，還是關係真的有問題

有時候的不安全感，來自內心，但也有可能是對方的行為讓人沒有安全感，例如忽冷忽熱或承諾反覆。如果長期讓你不安，也需要重新評估這段關係，而不是一味說服自己。