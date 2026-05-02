CITIZEN錶上綻放山茶花　光動能錶浪漫迷人

▲CITIZEN xC ES9498-69N山茶花主題腕錶，43,900元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

春日繁花盛開，也在CITIZEN女錶綻放迷人新姿，CITIZEN xC發表以山茶花為主角的ES9498-69N腕錶，在色彩由內向外漸深的粉蝶貝面盤上，以「光粒」勾勒出花瓣輪廓，賦予層次豐富的視覺深度，搭配羅馬數字與5顆實驗室培育鑽石交錯的時標，營造出專屬於xC 系列的別緻時尚感與摩登氛圍。





▲CITIZEN xC ES9506-54N腕錶以方形殼款搭配古典蕾絲面盤，43,900元。

CITIZEN xC另一款光動能新作ES9506-54N方形腕錶，於米色白蝶貝面盤中央刻劃精緻的古典蕾絲花紋，展現柔美的女性特質。此外，品牌也同步推出兩款櫻花限定系列腕錶，設計靈感源自於透過櫻花樹仰望晴天的愜意場景，將徐徐微風與櫻花飄落的動態美感融入面盤，結合品牌標誌性的櫻花粉紅金（Sakura pink）色調，再次創造浪漫之作，其中PC1017-96W腕錶採用「櫻吹雪」意象，透過面盤開窗設計可欣賞機械機芯的運作；而EM0508-98W光動能腕錶於面盤裝飾飄散的花瓣以及水晶，巧妙詮釋「櫻舞」般的繁花美景。





▲CITIZEN櫻花限定錶鏤空款PC1017-96W（左）19,800元，EM0508-98W光動能腕錶10,800元。

花卉也是MIDO（美度表）設計主題之一，旗下專位女性打造的Rainflower腕錶，於面盤裝飾風格大氣的蓮花圖案，內載具80小時動力儲存的自動上鍊機芯，提供女性優雅的機械錶選擇。





▲MIDO Rainflower自動上鍊腕錶面盤呈現蓮花圖案，39,400元。（圖／MIDO提供）