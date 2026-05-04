fb ig video search mobile ETtoday

朵頤牛排進駐京站小碧潭5／6開幕　「肉肉大米」去吃飯還送日本米

>

記者蔡惠如／綜合報導

主打餐飲的京站小碧潭近期迎接新餐廳！以排餐結合吃到飽形式的「朵頤牛排」，將在 5／6 母親節前夕正式開張，迎接新店京站自推加碼，5／10 前儲值單筆滿 2 萬元即可於 6 月、7 月、8 月各獲得 400 元回饋；京站台北車站本館也迎來「肉肉大米」進駐，5／8 前每日限量贈送日本米，前 50 名用餐再加碼送「餐點兌換券」。

▲京站小碧潭迎來新餐飲。（圖／業者提供）

▲京站小碧潭迎來新餐飲朵頤牛排。（圖／業者提供）

從去年就引發不少話題的「朵頤牛排」，最新門店將落腳新店京站小碧潭，主打海陸主餐搭配百匯餐點無限自取，主餐系列分為經典698元、精選798元、極饗898元。經典主餐包括法式油封鴨腿、焗烤檸檬扁鱈；精選主餐包括美國Choice炭香翼板牛排、味噌焦糖豬肋排；898元極饗主餐包括美國Choice肋眼牛排、美國Choice帶骨牛小排、慢熟法式羊排與極饗焗烤龍蝦。

▲京站小碧潭迎來新餐飲。（圖／業者提供）

針對新餐飲進駐，京站小碧潭店即起至 5／10 前推出 Q 卡友儲值優惠，單筆儲值滿 2 萬元，可獲得總計 1,200 元的美食券（ 6 月、7 月、8 月各 400 元）；若以儲值金消費滿 1,299 元，還有機會抽中價值 3,800 元的 SWISSPA 高效經絡疏通 SPA 療程。

▲京站小碧潭迎來新餐飲。（圖／業者提供）

此外京站台北車站商圈，也迎來西區首家日式漢堡排專賣店「肉肉大米」正式進駐，強調現點現煎，並配有 8 款特製醬料，針對開幕祭出限時優惠，即起至 5／8 期間，每日來店前 50 名顧客可獲得餐點兌換券，前 100 名則贈送日本米 450g 一包。

▲京站小碧潭迎來新餐飲。（圖／業者提供）

近期台中廣三 SOGO 也進駐台中起家的全日型咖啡品牌「ComeTrue CAFE 成真咖啡」，該店型導入「餐飲＋零售」複合式經營模式，提供當家招牌舒芙蕾厚鬆餅跟多樣輕食，且消費者除了用餐之外，還能買到包裝咖啡回家享用。

▲京站小碧潭迎來新餐飲。（圖／業者提供）

因應開幕，業者也推出優惠，5／7 前單筆消費滿 500 元，即可獲贈濾掛咖啡（隨機搭贈），IG打卡加碼贈送「鑿井黑咖啡」；6／30 前消費滿 500 元送價值 190 元的氮氣咖啡、消費滿 1,000 元送價值 230 元的冠軍創意咖啡（杜鵑）、消費滿 1,500 元，贈價值 330 元的黑糖珍珠奶茶舒芙蕾。

▲京站小碧潭迎來新餐飲。（圖／業者提供）

關鍵字：

京站, 小碧潭店, 朵頤牛排, 肉肉大米, 母親節優惠, 日式漢堡排, 廣三SOGO, 成真咖啡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

最討厭被控制的星座Top 3 ！第一名越逼越想離開　就愛唱反調

最討厭被控制的星座Top 3 ！第一名越逼越想離開　就愛唱反調

什麼樣的朋友該保持距離？判斷友情的「5個現實指標」

什麼樣的朋友該保持距離？判斷友情的「5個現實指標」

8款「蓬鬆洗髮精」網友激推超有感　告別頭皮臭、油膩扁塌

8款「蓬鬆洗髮精」網友激推超有感　告別頭皮臭、油膩扁塌

低飽和「杏粉色」腮紅推薦！不挑膚色自帶高級感　春夏好氣色必收 LIFE經典／彰化二水車站的「減法改造」　重現素顏的古蹟之美 亞洲首富千金麻花辮上都是巨鑽　印度手工華服驚豔派對 遠離消耗你的人事物！「5個方法」教你丟掉負能量 《21世紀大君夫人》開播四集IU連換10+顆精品包　行頭一個比一個還狂 擺脫內臟脂肪　4個生活習慣讓你無痛瘦小腹 LOPIA「SOGO大巨蛋店」實景曝光！網：看起來超大超好逛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面