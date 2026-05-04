無印良品開賣母親節「糖霜檸檬磅蛋糕」　全台只有4間門市買得到

▲無印良品推出母親節蛋糕，外觀素到不行。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今年慶祝母親節，你有個更文青的選擇，無印良品旗下 Café&Meal MUJI 推出節慶限定甜點「糖霜檸檬磅蛋糕」，主打自然酸甜的清香，外層淋上細緻糖霜，搭配綿密紮實的磅蛋糕體，要在炎炎夏日初升之際，為媽媽獻上甜而不膩的謝意，全台僅在 4 間指定餐飲門市買得到。星巴克則推出清爽的水果系列母親節蛋糕，適合喜歡清爽口味的媽咪。

無印良品「糖霜檸檬磅蛋糕」強調簡單調理的品牌精神，在厚實的磅蛋糕表面，由師傅層層淋上細緻的檸檬糖霜，入口後可以感受到自然的酸與甜相呼應風味，搭配蛋糕體厚實的口感，非常適合夏日午茶分享，6 寸規格售價為 750 元，僅於 Café&Meal MUJI 餐飲門市包括統一時代、松高、岡山與大立門市販售。

今年星巴克母親節蛋糕也很有料，主打在地水果系列，包括內餡選用鮮甜葡萄果餡，搭配輕盈細緻的奶霜層層堆疊的「葡萄夏洛特蛋糕」；以清新檸檬的微酸香氣、襯托紅心芭樂飽滿自然的熱帶果香，搭配紅茶奶霜的「香檸紅心芭樂戚風蛋糕」；還有以經典芋頭風味為靈感的「香芋布蕾蛋糕」，售價 1,080 元至 1,680 元。

同場加映：大葉高島屋「白色乳酪芒果塔」

天母地區大葉高島屋今年針對媽媽，推出《MAMA 大賞》主題活動，5／10 前推出全館特定櫃位單日累積消費滿 5,000 元，可獲 2,000 點（價值 500 元）回饋，並推出每日不同滿額贈禮，包含Miss Seesaw夜舒好眠芝麻E、五洲生醫純膠原蛋白粉、外泌體水光分子精露等，聯名卡累積消費滿6,000元，加碼獲 500 元抵用券。並首度與「深夜裡的法國手工甜點」合作推出白色乳酪芒果塔，乳酪搭配酸甜芒果，以細緻口感與清爽風味增添節日儀式。