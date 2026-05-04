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Jennie紐約2套造型都太會穿！香奈兒皮衣低腰褲、流蘇透視裙切換自如

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記者鮑璿安／綜合報導

女團BLACKPINK 成員Jennie 最近在紐約連換兩套造型，以率性街頭感的香奈兒穿搭出場，同時也曝光了出席時尚奧斯卡Met Gala 暖身派對的禮服造型，兩種風格截然不同，卻都很有她一貫的時尚辨識度，也難怪每次現身都能立刻成為鏡頭焦點！

▲▼ jennie 。（圖／CFP）

▲Jennie 換上 Ludovic de Saint Sernin 黑色服裝，並搭配 CHIMI 墨鏡出席 Met Gala 暖身派對 。（圖／CFP）

為Met Gala 暖身派對準備的造型，Jennie 換上 Ludovic de Saint Sernin 黑色服裝，並搭配 CHIMI 墨鏡，整體風格立刻從白天街頭切進夜晚派對模式。這件黑色細肩帶禮服以上身貼合輪廓勾勒出身形，胸口處加入亮面細節，低調中又有一點性感鋒芒；最吸睛的則是下半身大量流蘇設計，隨著步伐擺動，高衩剪裁若隱若現露出腿部線條，再配上尖頭高跟鞋與紅棕色窄版墨鏡，整體更顯冷豔。

▲▼ jennie 。（圖／CFP）

▲身為人間香奈兒的Jennie以香奈兒口袋翻領皮衣搭配白色坦克背心與寬鬆黑長褲現身。（圖／CFP）

此外，身為人間香奈兒的Jennie，早已將新季單品穿上身，以香奈兒口袋翻領皮衣搭配白色坦克背心與寬鬆黑長褲現身，看似簡單，卻把比例拿捏得非常精準。短版皮衣帶出俐落肩線與一點復古氣息，內搭白背心則把整體視覺拉得更乾淨，低腰感長褲讓造型多了隨性與鬆弛感，再加上一條搶眼的綠色皮帶作為點睛細節，讓全黑白基調瞬間活了起來。她肩上背著香奈兒菱格紋口蓋包，細鍊與皮革質地讓整體在酷帥之中仍保有精緻感，搭配窄版黑色墨鏡與盤起髮型，更有種 90 年代街頭女主角的味道。

關鍵字：

Jennie, 香奈兒, MetGala, 時尚穿搭, 流蘇

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