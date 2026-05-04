《單身5》人氣王金高恩現身台中！STAND OIL快閃店爆款包、瑪莉珍鞋全登場

記者鮑璿安／綜合報導

南韓包袋品牌 STAND OIL是首爾女生私服中的愛牌之一，此次隨著 THE HYUNDAI 與新光三越合作的快閃企劃登場，率先打頭陣進駐新光三越台中中港店，並以 2026 春夏系列「SO BREEZY」為主軸，帶來一整排輕盈、自然又帶點空氣感的春夏單品。更有話題的是，《單身即地獄5》人氣女嘉賓金高恩也驚喜現身站台，首度來台就替快閃店拉滿聲量，成為全場最吸睛焦點。





▲金高恩當天以甜美俐落造型搭配 Breezy Bag Mini 微風包亮相 。（圖／品牌提供）



金高恩當天以甜美俐落造型搭配 Breezy Bag Mini 微風包亮相，霧白色包身加上星扣皮革鑰匙圈點綴，剛好呼應 STAND OIL 一貫擅長的簡約輪廓與細節設計。這款微風包也是本季必鎖定的熱門款之一，特色在於柔軟包型與自然褶皺，看起來鬆弛輕盈。





▲STAND OIL 正式進駐新光三越台中中港店，展開為期兩週（5月1日至14日）的限定快閃店，現場除了全品項最高 8 折優惠，加入官方帳號還可現折 100 元 。（圖／品牌提供）





▲Stand Oil Breezy Bag Mini，NT$3,780 。（圖／品牌提供）





▲Stand Oil瑪莉珍運動鞋，NT$2,580。（圖／品牌提供）

店內另一個值得鎖定的主角是 Lene Bag 蕾奈釦帶托特包，以柔軟包身搭配中央釦帶設計，創造出自然收束的皺褶感；而 Tovi Bag 托比包 則以飽滿半月輪廓與金屬帶細節帶出更鮮明的存在感，小巧卻很實用。這次快閃店還首度公開 STAND OIL 全新鞋履系列，其中最有話題感的就是 Strap Mary Jane Sneakers 瑪莉珍雙帶休閒運動鞋，把瑪莉珍的甜感輪廓與運動鞋的機能性結合在一起，採用麂皮質感與柔和配色，搭配品牌自行開發的大底設計，兼顧輕量、抓地力與舒適度，內裡還加入具彈性與回彈力的 Ortholite 鞋墊，舒適度升級不少。

同場加映

對於喜愛小眾包款的民眾，香港輕奢品牌 Cafuné絕對是不可錯過的亮點，此次品牌於台北 SOGO 忠孝館開出期間限定店，除了把經典包款一次帶進現場，更首度在台完整展示 2026 春夏系列，洋溢靜奢風格的馬鞍包新作也是矚目焦點，從空間到色彩都圍繞「夏日台北」展開，即日起至6月30日前一定要來逛逛。





▲ Cafuné期間快閃店進駐台北 SOGO 忠孝館，迎來首次在台亮相的 Basalt 馬鞍包。（圖／品牌提供）

