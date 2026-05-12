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說流行／Lyst 2026 Q1榜單揭曉！香奈兒奪最熱門品牌、90年代極簡風回歸

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記者鮑璿安／專題報導

隨著2026第一季Lyst Index報告的公佈，時尚圈的風向有了更加鮮明的趨勢，CHANEL在新任藝術總監Matthieu Blazy引領下一舉登上熱門品牌冠軍大位，而Saint Laurent、Dior則緊追在後，顯示時尚市場的注意力版圖正在明顯重組，消費者的購物方式已經出現變化，從「渴望度、需求度、被發現的能力」來塑造個性化。

CHANEL 為何登上頂峰？

2026 年第一季 Lyst 熱門品牌排行榜中，CHANEL 拿下冠軍，成為本季最熱品牌；Saint Laurent 位居第二，Dior 則以新進榜之姿衝上第三。本季榜單前二十名中，也出現多個新進榜品牌，包括 CHANEL、Dior 與 Celine。本季 CHANEL 的表現，毫無疑問歸功於新任藝術總監 Matthieu Blazy的方向奏效，在回歸品牌初衷下卻沒有失去原有辨識度。尤其鞋履與包款類別被重新賦予更當代的語境，讓新客與既有消費者都更容易進入品牌世界。這股熱度也直接反映在商品端，包款鞋履都在發售時面臨斷貨搶購的熱潮，本季更有兩件 CHANEL 單品打入最熱商品前十名：一雙在社群平台爆紅、並持續缺貨的鞋款，以及一款重新演繹的經典 Flap Bag。

Dior以第三名之姿新進榜

時尚熱度不再只靠產品，而是靠「被看見的方式」，這是本次Lyst Index的評選關鍵之一，以第三名之姿新進榜的 Dior，在Jonathan Anderson執掌下展現出另一種穩定且清晰的品牌能量。它的優勢並不只在單品本身，而是整個品牌世界的建構相當完整，從影像、敘事到視覺一致性都十分鮮明。本季最大黑馬則是 Gucci，一口氣上升四個名次。隨著 Demna 首秀帶來話題，品牌熱度快速升溫，秀後單日需求即提升 12%。雖然市場反應相對兩極，但這樣的張力本身也成為吸引力的一部分。

90年代極簡風回來了

Lyst 也指出90 年代極簡主義 是本季最鮮明的趨勢之一，而這波回潮主要受到《Love Story》以及 Carolyn Bessette-Kennedy 風格重新被討論所帶動。數據顯示，影集首播後，黑色高領針織搜尋量暴增 217%，直筒丹寧需求也持續上升；到了大結局後，Calvin Klein 搜尋量週增 43%，顯示這股簡約美學已從單品延伸至品牌層級。

此外，越來越多具體而鮮明的單品，也正透過文化內容快速被轉化成消費行為。例如 Kangol 平頂帽本季打入最熱商品榜第十名，在節目播出期間，男裝消費者對其需求提升 14%。同樣地，Vivienne Westwood 緞面洋裝需求暴增 890%，則與《咆哮山莊》上映及宣傳期間的造型曝光密切相關。

關鍵字：

說流行, CHANEL, Lyst熱榜, 極簡風, Gucci, Dior

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