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淨毒五郎推母親節優惠　消費滿999元送蔬果清潔劑

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記者蔡惠如／綜合報導

適逢母親節，台灣居家清潔品牌淨毒五郎推出應景優惠，讓忙於家務的媽媽們能更輕鬆補貨。即日起於官方網站祭出多重滿額贈禮，消費滿 999 元就送蔬果清潔劑，最高消費滿 3,500 元可獲贈 388 元購物金，相當於 88 折優惠，還有機會抽中整單免費。若追求送貨速度，品牌也進駐了 Uber Eats 優市，限時慶祝期間消費滿 499 元並結合單件折扣，最高可享 86 折。

▲母親節來臨，清潔產品推優惠。（圖／業者提供）

▲母親節來臨，淨毒五郎新品「晨光初醒」與「薄夜搖籃」香氛濃縮洗衣精，並在官網推出清潔產品滿額優惠。（圖／業者提供）

淨毒五郎今（5／4）宣布推出兩款新品「晨光初醒」與「薄夜搖籃」香氛濃縮洗衣精，主打安全與環保配方，使用椰子油系、甜菜鹼系與葡萄糖系界面活性劑，不添加化學定香劑，並符合 IFRA 規範，讓肌膚較敏感的人或寶寶都能使用，搭配品牌 4 月份推出主打「梅雨季專用」的高濃縮洗衣膠囊，官方網站兩款商品均同步推出新品促銷，現出手單件享 88 折、任選兩入則可享 85 折優惠。

▲母親節來臨，清潔產品推優惠。（圖／業者提供）

因應母親節，淨毒五郎官網也推出滿額送活動，即起消費 999 元贈蔬果清潔劑 20ml、消費 1,388 元贈酵素手洗精(微風或春霧)、消費 1,588 元贈然本胺基酸洗面乳 30ml、消費 2,500 元贈 268 元購物金、消費 3,500 元贈 388 元購物金，活動期間於官網消費之發票，還可參加登錄發票抽「整單免費」活動。

▲母親節來臨，清潔產品推優惠。（圖／業者提供）

此外淨毒五郎即起也進駐 Uber Eats 優市雲端超市，包含熱銷的蔬果清潔劑、碗盤清潔劑、500ml 的高濃縮消臭洗衣精以及深層除黴凝膠等十多項商品都能買到。即起至 5／14 期間舉型開幕慶優惠，單件商品享 93 折外，消費滿 499 元還可再折抵 8%，最高可享 86 折優惠。

▲母親節來臨，清潔產品推優惠。（圖／業者提供）

居家通路台隆手創館近期也發表店內清潔品類熱銷好物，包括洗衣槽清潔劑、水管清潔劑、一次性清潔海綿與衣領袖口清潔劑等，都是解決民眾居家清潔痛點的好物，近期也推出特價優惠，包括角度學長效抗菌洗衣槽清潔劑，售價 390 元，特價二盒 499 元；日本WashLab超黏著水管清潔劑，原價 125 元，特價 109 元。

▲母親節來臨，清潔產品推優惠。（圖／業者提供）

以及可破壞霉菌的浴室空間專用清潔噴劑「WashLab除霉噴劑」，原價 150 元，特價120元；內含鹼性小蘇打和可吸附作用起泡劑的一次性清潔海綿「KP 清潔海綿」，適用於爐灶、抽油煙機、微波爐等，售價 175 元，特價 149 元，WELCO六種酵素泡沫衣領袖口清潔劑，原價 280 元，特價 229 元。

▲母親節來臨，清潔產品推優惠。（圖／業者提供）

▲母親節來臨，清潔產品推優惠。（圖／業者提供）

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