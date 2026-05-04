淨毒五郎推母親節優惠　消費滿999元送蔬果清潔劑

記者蔡惠如／綜合報導

適逢母親節，台灣居家清潔品牌淨毒五郎推出應景優惠，讓忙於家務的媽媽們能更輕鬆補貨。即日起於官方網站祭出多重滿額贈禮，消費滿 999 元就送蔬果清潔劑，最高消費滿 3,500 元可獲贈 388 元購物金，相當於 88 折優惠，還有機會抽中整單免費。若追求送貨速度，品牌也進駐了 Uber Eats 優市，限時慶祝期間消費滿 499 元並結合單件折扣，最高可享 86 折。

▲母親節來臨，淨毒五郎新品「晨光初醒」與「薄夜搖籃」香氛濃縮洗衣精，並在官網推出清潔產品滿額優惠。（圖／業者提供）

淨毒五郎今（5／4）宣布推出兩款新品「晨光初醒」與「薄夜搖籃」香氛濃縮洗衣精，主打安全與環保配方，使用椰子油系、甜菜鹼系與葡萄糖系界面活性劑，不添加化學定香劑，並符合 IFRA 規範，讓肌膚較敏感的人或寶寶都能使用，搭配品牌 4 月份推出主打「梅雨季專用」的高濃縮洗衣膠囊，官方網站兩款商品均同步推出新品促銷，現出手單件享 88 折、任選兩入則可享 85 折優惠。

因應母親節，淨毒五郎官網也推出滿額送活動，即起消費 999 元贈蔬果清潔劑 20ml、消費 1,388 元贈酵素手洗精(微風或春霧)、消費 1,588 元贈然本胺基酸洗面乳 30ml、消費 2,500 元贈 268 元購物金、消費 3,500 元贈 388 元購物金，活動期間於官網消費之發票，還可參加登錄發票抽「整單免費」活動。

此外淨毒五郎即起也進駐 Uber Eats 優市雲端超市，包含熱銷的蔬果清潔劑、碗盤清潔劑、500ml 的高濃縮消臭洗衣精以及深層除黴凝膠等十多項商品都能買到。即起至 5／14 期間舉型開幕慶優惠，單件商品享 93 折外，消費滿 499 元還可再折抵 8%，最高可享 86 折優惠。

居家通路台隆手創館近期也發表店內清潔品類熱銷好物，包括洗衣槽清潔劑、水管清潔劑、一次性清潔海綿與衣領袖口清潔劑等，都是解決民眾居家清潔痛點的好物，近期也推出特價優惠，包括角度學長效抗菌洗衣槽清潔劑，售價 390 元，特價二盒 499 元；日本WashLab超黏著水管清潔劑，原價 125 元，特價 109 元。

以及可破壞霉菌的浴室空間專用清潔噴劑「WashLab除霉噴劑」，原價 150 元，特價120元；內含鹼性小蘇打和可吸附作用起泡劑的一次性清潔海綿「KP 清潔海綿」，適用於爐灶、抽油煙機、微波爐等，售價 175 元，特價 149 元，WELCO六種酵素泡沫衣領袖口清潔劑，原價 280 元，特價 229 元。