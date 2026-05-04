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褲褲兔、LuLu豬快閃店登場　168公分巨型豬豬、限定明信片厭世又療癒

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▲酷酷兔、罐頭豬快閃店。（圖／業者提供）

▲褲褲兔在夢時代現身快閃店。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近期兩大超人氣角色分別在北、高兩地展開快閃活動，日本創作者「可哀想に!」筆下的「褲褲兔」巡迴至高雄，帶來充滿「倒楣感」的可愛日常；社畜們最愛的「罐頭豬 LuLu」則在新竹巨城打造辦公室場景。現場不僅有放大版互動裝置好拍到不行，還有多項滿額贈禮與期間限定加價購，粉絲們快準備好錢包出發朝聖！

▲酷酷兔、罐頭豬快閃店。（圖／業者提供）

褲褲兔巡迴來到高雄！放大版蜂蜜蛋糕立牌超吸睛
受封「倒楣卻努力」代表的褲褲兔，即日起至 6／9 在時代百貨高雄店 1F 登場。現場完整還原漫畫中的經典場景，包括被棒球砸破的窗戶、食物掉在地上等逗趣情境。最受矚目的新亮點是將「轉轉壓克力立牌－蜂蜜蛋糕」放大成的互動場景，粉絲可以親自轉動裝置合影。此外店內還有套色印章收集活動，可搭配專屬明信片層層蓋色，完成獨一無二的紀念卡。

▲酷酷兔、罐頭豬快閃店。（圖／業者提供）

▲酷酷兔、罐頭豬快閃店。（圖／業者提供）

現場周邊包含療癒的絨毛抱枕、毯子與娃娃，還有實用的 T 恤、包包與襪子等穿搭單品。針對高雄場，官方祭出多重優惠，單筆消費滿 799 元可獲得隨機明信片 1 張；滿 999 元則可以 147 元加購限量肩揹大提袋（共 2 款）。此外，現場也提供滿 500 元可以 147 元加購期間限定商品、滿額 399 元抽抽樂等活動，讓粉絲逛得過癮。

▲酷酷兔、罐頭豬快閃店。（圖／業者提供）

▲酷酷兔、罐頭豬快閃店。（圖／業者提供）

罐頭豬 LuLu 變身社畜！新竹巨城「豬式會社」厭世開工
罐頭豬 LuLu 也在 5/1 勞動節前夕到職新竹巨城，以「豬式會社」為題，化身打工仔演繹職場人生。現場設置 168 公分高的「熱愛工作」大型 LuLu 豬，粉嫩圓潤卻手拿成堆文件、雙眼噴火，完美復刻上班模樣。場內還有「離職治百病」、「靈魂已休假」等厭世語錄打卡區，搭配捷運通勤、擠爆電梯等場景，直擊上班族內心。

▲酷酷兔、罐頭豬快閃店。（圖／業者提供）

▲酷酷兔、罐頭豬快閃店。（圖／業者提供）

▲酷酷兔、罐頭豬快閃店。（圖／業者提供）

亮點新品首推「上班豬事多系列盲盒」，共有 11 款設計，神還原「上班摸魚」、「續命咖啡」等細節，甚至隱藏版的老闆椅還能實際滑動。業者表示 5／3 前不限金額消費就送「離職集點卡」，消費單筆滿 1,500 元，贈百變 LuLu 豬不倒翁盲盒、滿 2,500 元贈高速短頸鹿 Lu 毛絨掛件、滿 5,000 元則贈泰迪 MINI 限定吊卡（夏日冰淇淋）。

▲酷酷兔、罐頭豬快閃店。（圖／業者提供）

▲酷酷兔、罐頭豬快閃店。（圖／業者提供）

▲酷酷兔、罐頭豬快閃店。（圖／業者提供）

▲酷酷兔、罐頭豬快閃店。（圖／業者提供）

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褲褲兔, 罐頭豬LuLu, 快閃店, 時代百貨高雄店, 新竹巨城, 豬式會社, 上班豬事多, 蜂蜜蛋糕, 離職集點卡, 滿額贈, 角色周邊

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