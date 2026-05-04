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一堆人用錯！止汗劑出門才擦等於「白用」　藥師曝正確時機

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藥師建議，止汗劑需要6至8小時才會發揮作用，應該在睡前塗抹才正確，圖為示意圖。（翻攝自PhotoAC圖庫）

圖文 / 鏡週刊

夏天快到了，隨著天氣漸漸變熱，女性朋友會使用止汗劑，減少出汗且避免產生體味。一名女網友近日分享心得表示，如果出門前才使用止汗劑，等於白用。貼文引發討論，也釣出小鹿藥師證實，由於止汗劑含有鋁鹽，需6至8小時才能發揮作用，正確的使用方式應該是前一晚睡前塗抹。

含鋁鹽需6至8小時　才有效果

一名女網友日前在Threads發文指出，止汗劑應該是在洗澡之後使用，但自己過去都是出門前才塗抹，「根本白用了」。貼文一出，引發熱議，網友紛紛留言，現在才知道，「出門才用會得到臭香臭香的效果」、「用了很多年，我也是最近才知道這件事」。

小鹿藥師也親自在留言處證實，止汗劑如果出門才擦，等於沒有效果。她解釋，止汗劑中的鋁鹽需要約6至8小時，才能形成薄膜並與皮膚結合、阻塞汗腺，達到減少排汗的作用。

睡前塗抹最好　且需保持乾燥

至於正確的使用方式，小鹿藥師指出，應該是前一晚睡前塗抹，且皮膚需保持乾燥。她提到，如果皮膚仍潮濕，可能導致表面泛紅或過敏，塗抹後隔天也不需再擦一次，以免過度刺激皮膚。另外，小鹿藥師建議，除毛後應避免使用，以降低傷口發炎風險。


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