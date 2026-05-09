抹茶控必學「隔夜vs.溫感」燕麥杯！三重厚抹口感　低卡飽腹一整天

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

對於抹茶控來說，最感到幸福的就是清晨起床後第一口的濃郁抹茶香，抹茶不僅是甜點界的不敗美味，更是絕佳的「保養級」食材！它含有的兒茶素是抗氧化高手，能夠幫助現代忙碌又焦慮的女性對抗暗沉、讓肌膚透亮，再搭配膳食纖維極高的燕麥和奇亞籽，更是幫妳輕鬆解決沒吃飽就又想亂吃的壞習慣！以下食譜強調的是「三重厚抹」的豐富口感，一口下去層次分明，根本就是在吃低脂小蛋糕，針對不同體質與需求，提供兩款做法：

第1款：沁涼布丁感「隔夜抹茶燕麥杯」

這款適合早晨總是匆忙趕捷運的妳，也是超模們最愛的懶人早餐同款，前晚只需5分鐘堆疊，經過一夜冷藏浸潤，燕麥與奇亞籽會吸收精華，呈現出如慕斯般的綿密質感。

食材清單：

底層：原味大燕麥片、奇亞籽、少許牛奶（或植物奶）

主體：抹茶粉、無糖優酪乳、香蕉片

封頂裝飾：融化黑巧克力、可可燕麥片、堅果果乾

做法步驟：

Step1、基底浸泡：在玻璃罐底層放入燕麥與奇亞籽，倒入適量牛奶攪拌均勻，讓燕麥有空間吸水膨脹。

Step2、調製抹茶優酪乳：將2g抹茶粉加入無糖優酪乳中，用力攪拌至均勻的翠綠色，這層是整杯的靈魂。

Step3、精緻堆疊：依序鋪上一層抹茶優酪乳、現切香蕉片，再疊加一層燕麥與奇亞籽。

Step4、巧克力封層：最關鍵的一步！淋上融化的黑巧克力液，並撒上堅果碎片，然後放進冰箱冷藏隔夜，巧克力會凝固成脆皮，口感層次瞬間拉滿。

第2款：暖胃更養脾的「溫感抹茶燕麥杯」

亞洲女生體質大多偏寒，或是剛好遇上生理期、脾胃較虛時，空腹吃冰其實是大忌！這款「溫感版」特別加入具有滋補效果的八珍粉，讓早餐變成溫潤的呵護。

食材清單：

暖胃底座：香蕉泥、少許燕麥

溫熱主食：八珍粉、燕麥、熱開水

抹香層次：抹茶粉、室溫無糖酸奶、烘焙燕麥堅果碎片

做法步驟：

Step1、香蕉泥打底：將一根香蕉壓成泥，拌入少量燕麥增加支撐感。

Step2、沖泡溫燕麥糊：將八珍粉與燕麥混合，慢慢倒入熱開水沖泡成濃稠、冒著熱氣的糊狀。

Step3、室溫抹茶奶蓋：優酪乳建議先從冰箱取出退冰，加入抹茶粉拌勻。

Step4、分層堆疊：容器底部先放香蕉底，接著依序放入抹茶優酪乳、香蕉片、溫燕麥糊，頂部再蓋上一層厚厚的抹茶優酪乳。

Step5、酥脆收尾：撒上提前做好的烘焙堅果麥片，溫熱的燕麥糊搭配冰涼適中的酸奶，入口溫潤不刺激。

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