Jennie早已帶火雷朋墨鏡！6款必買推薦　私服最愛用同款型號公開　

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Jennie於2026年4月正式宣布成為Ray-Ban全球品牌代言人，但在此之前，Jennie其實早已帶火了多款雷朋墨鏡，你也被哪一支燒到了呢？

終於官宣！Jennie正式成為Ray-Ban全球品牌代言人

其實自2025年開始，Jennie便已在機場穿搭、演唱會穿搭甚至私服中搭配Ray-Ban的墨鏡，而後不僅出席過品牌活動，更曾贈送50位舞者每人一副雷朋眼鏡，直至2026年4月Jennie終於官宣成為Ray-Ban全球品牌代言人！並同步釋出了第一組廣告畫報。

Jennie同款雷朋Ray-Ban

Jennie代言照系列中，一舉示範了多種眼鏡框型與墨鏡款式，系列以適合亞洲臉孔骨相的基準去設計，有前衛帥氣、亦有基礎百搭，選擇上十分豐富，其中這幾支編輯特別喜歡，也推薦給大家。

RB2016 DADDY-O

融入90年代運動風格的復古框型，是非常好駕馭的長方形鏡片，不過大、也不過窄，同時這也是Jennie私下出鏡率超高的鏡款，多次出現在她的私服照或是表演後台造型當中，作為收藏「Jennie同款雷朋」的入門款不會出錯。

RB3774D

RB5449D OPTICS

RB4335

相對較窄長的枕型鏡框更具氣場，作為舞台造型再適合不過！若運用在私服當中，則會是非常上相的選擇。

RB3734

金屬框配上綠色調鏡片記憶點高，是相對較大膽，帶有復古風格的選擇。

RB4940 WAYFARER PUFFER CRYSTAL EDITION

粗框造型墨鏡以充氣般的圓潤輪廓打造，立體效果更加乘，鏡腳標誌透過水晶點綴，兼具大膽、前衛與華麗，完美演繹創意總監A$AP Rocky的作風。

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