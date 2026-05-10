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為什麼穆勒鞋今年爆紅？TXT然竣、I-DLE Minnie搶穿鞋履一次看

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

擁有高敏銳度的時髦精肯定都知道，今年有雙鞋款強勢回歸，不是球鞋，是擁有經典輪廓的穆勒鞋。近期，在時尚圈一直保有高熱度的Miu Miu於2026春夏帶來全新Foule皮革鞋履系列，從工裝設計出發，透過結構線條與仿舊皮革質地，重新詮釋品牌一貫的叛逆與優雅之間的張力。系列在粗獷與精緻之間取得平衡，勾勒出鮮明且具辨識度的風格輪廓！

為什麼穆勒鞋今年爆紅？MOMO、MINNIE、然竣搶穿Miu Miu Foule鞋履一次看

本季更邀請TWICE成員MOMO、I-DLE成員MINNIE與TXT成員然竣共同穿上系列鞋履演繹個人造型，以各自風格詮釋Foule鞋履的多面性。

從率性街頭到帶有時裝感的混搭造型，展現Miu Miu所強調的自由精神與個性態度。 設計上，穆勒鞋款以皮帶與金屬扣環為核心細節，搭配開放式輪廓，將都市機能性與造型感自然融合。不妨參考TXT成員然竣以一身丹寧搭配穆勒鞋，將粗曠個性的風格帥氣展現。壓紋皮革與細緻內裡提升穿著舒適度，同時強化整體質感表現。 

為什麼穆勒鞋今年爆紅？MOMO、MINNIE、然竣搶穿Miu Miu Foule鞋履一次看

另外，靴型款式同樣為此次系列值得關注的重點，以寬鬆輪廓與自然皺褶營造隨性氛圍，鞋頭與鞋底邊緣透過層次設計展現細節變化，呼應系列一貫的工裝語言。品牌標誌則低調點綴其中，使整體更顯簡約而有力。 透過材質與結構的重新詮釋，Foule皮革鞋履系列不僅延續Miu Miu一貫的個性精神，也進一步定義當代女性與新世代風格的多元樣貌。

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「泰國公主」I-DLE Minnie也以一身有著美拉德元素的工裝外套混搭碎花短褲與個性短靴，展現俏皮又俐落的時髦特質。

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最後則是MOMO的造型示範，以一身短版洋裝搭配同色系短靴，除了符合本季的色調趨勢，也展現屬於她的個性與優雅。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 穆勒鞋

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