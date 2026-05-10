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「芭蕾蹲」比深蹲更有效！3組動作居家跟練　消除假胯寬、矯正O型腿

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Text / Marie Claire美麗佳人 Photo / Marie Claire美麗佳人

妳是否深受著這些困擾？屁股大（所謂的假胯寬）視覺上顯得腿短、或者是姿勢不良養出的O型腿，讓妳不想再穿緊身褲顯露腿型？試試看近期超夯的「芭蕾蹲」吧！透過外旋姿勢，鎖定大腿內側與深層肌肉，每天花20分鐘，妳也能居家養出筆直漂亮的腿部曲線。

為什麼妳該試試「芭蕾蹲」？

近年來「Balletcore（芭蕾風美學）」席捲全球，這股優雅的力量也延伸到健身領域！不同於傳統重訓深蹲（Squat）追求的翹臀與大肌肉體積，「芭蕾蹲（Plié）」更強調肌肉的「延展」與「耐力」。

許多女性深受「假胯寬」或「腿型不直」所困擾，這些往往都是因為日常姿勢不良導致大腿外側肌肉代償過度，而內側轉肌群卻長期處於荒廢的狀態，芭蕾蹲透過雙腳外八的獨特站姿，強迫我們啟動那些平時用不到的深層肌肉，不僅能讓「大腿縫」重新現身，更能在視覺上達到「拉長比例」的驚人效果。

【居家美腿計畫】芭蕾蹲3組動作跟練：

動作1：基礎芭蕾式深蹲

步驟：

Step1、雙腳打開寬於肩膀，腳尖向外轉。

Step2、吸氣時，想像背後貼著一面牆，身體「垂直」向下蹲，直到大腿與地面平行。

Step3、吐氣時，腳跟踩穩地板，感受大腿內側肌肉收緊並緩緩起身。

這個動作能直接訓練到平時極難運動到的「內轉肌」，是填補大腿縫、消除假胯寬的關鍵。

比深蹲更有效！「芭蕾蹲」3組動作：消除假胯寬、矯正O型腿，居家就能練出漂亮鉛筆腿

動作2：芭蕾式墊腳訓練

步驟： 

Step1、維持站立姿勢，腳尖依然向外轉。

Step2、核心收緊，緩緩抬起腳跟，僅用腳趾著地，停頓2秒後放下。

透過腳踝與小腿的肌肉控制，能導正膝蓋受力方向，長期練習對於O型腿與X型腿有極佳的矯正效果。

比深蹲更有效！「芭蕾蹲」3組動作：消除假胯寬、矯正O型腿，居家就能練出漂亮鉛筆腿

動作3：進階墊腳深蹲

步驟： 

Step1、先進入墊腳姿勢（腳跟離地）。

Step2、在保持平衡的狀態下進行下蹲，這需要強大的核心力與腿部深層力量。

這是先前動作1和動作2的加強版，能極大化肌肉的伸展感，讓肌肉走向從「塊狀」變為「長條狀」，是練出修長鉛筆腿的終極秘訣！

比深蹲更有效！「芭蕾蹲」3組動作：消除假胯寬、矯正O型腿，居家就能練出漂亮鉛筆腿

練習指南：多久能看見效果？

1.每天需要練多久？

建議每天進行約15至20分鐘，上述3組動作每組進行30次為一套輪迴，每天重複4套輪迴。初學者若感覺膝蓋或腳踝痠軟，可適度減量，或先扶著牆壁練習平衡。

2.要練多久才能看見效果？

第7天： 妳會感覺大腿內側與臀部肌肉變得緊實，走路時步伐更輕盈。

第21天： 進入生理習慣養成期，視覺上「假胯寬」的問題會得到緩解，雙腿線條開始出現自然的弧度。

第3個月： 搭配健康的飲食與水分攝取，這套動作將真正重塑妳的腿型，讓妳在穿上合身牛仔褲或短裙時，展現自信的直腿線條。

為什麼芭蕾蹲比深蹲更能把腿練直？

根據多項運動科學研究指出，傳統深蹲若重心配置不當，容易讓大腿前側的「股四頭肌」過度代償，導致腿部看起來變厚，而芭蕾蹲採用的「外旋（Turn-out）」姿勢，能大幅提升大腿內收肌的活化率，物理治療師也常利用此類動作，協助個案找回骨盆中立位，從根本改善視覺上的假胯寬與腿型歪斜。

以下為芭蕾蹲與深蹲的優缺點比較表：

▲▼瘦身 。（圖／美麗佳人）

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 芭蕾蹲

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