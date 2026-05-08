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「長柄東西包」春夏必備5款推薦！高允貞同款Chanel、LV潛力新包一次收齊

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

從去年開始悄悄回溫的「長柄東西包」（East-West Bag），在今年春夏正式成為關鍵包型。比起過去強調迷你尺寸的極簡風潮，這類橫向拉長的包款，在容量與造型之間有了既能裝，又不顯厚重的完美狀態。包款的細長比例加上肩背設計，讓包款自然貼合腋下位置，視覺上更俐落，也更容易融入日常穿搭。從精品品牌到輕奢選擇，以下5款推薦給你。

CHANEL

高允貞、時尚博主碳酸，在今年的巴黎時裝週已經搶先背上的手袋，現在正席捲社群版面！CHANEL春夏系列中藝術總監Matthieu Blazy，將經典翻蓋包的語言延伸到更修長的比例，讓熟悉的菱格紋與雙C Logo，多了一份現代感。相較於Classic Flap偏方正的輪廓，這類長柄東西包更貼近身形，肩背時會自然落在腋下位置，讓整體看起來更輕盈。搭配細長肩帶與柔軟皮革，既保有品牌一貫的優雅，也多了一點日常風格。

「長柄東西包」春夏必備5款推薦！高允貞同款Chanel、LV潛力新包，輕奢到精品一次收齊

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Louis Vuitton

Louis Vuitton這款Squire East West，可以說是將品牌標誌性的Monogram做了一次「比例更新」。包身採用更扁長的弧形輪廓，搭配細長肩帶與拉鍊開口設計，整體線條乾淨俐落，也更貼近當代審美。老花圖騰在這樣的比例下，看起來多了一點輕快與年輕感。是一款能把經典元素轉換成日常使用感的代表作，也很有潛力成為下一波話題包款。品牌大使王淨、時尚博主碳酸也已經早早以休閒、帥氣兩種不同風格為我們示範這款包的搭配性！

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Prada

被「人間AI」欽點的Prada Bonnie包也是今年春季不能錯過的選擇！Bonnie以極簡設計強化了「東西包」的輪廓，俐落的包身透過光澤皮革與橫向皮革飾帶，讓包款呈現一種乾淨又帶點復古的質感，肩帶與包身比例也拿捏得恰到好處，背起來既不壓身高，也不會顯得過於隨意。

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Balenciaga

Balenciaga將經典Le City重新調整為更符合當代比例的東西包版本，保留原本標誌性的機車包元素，同時讓整體更貼近現在的穿搭節奏。包身的做舊皮革、金屬扣件與細節，讓這款包在極簡風潮中顯得特別有個性。長型輪廓則讓它更好搭配寬鬆或街頭感造型，不會顯得過於厚重。對於喜歡帶點態度感包款的人來說，是這波趨勢裡相對有辨識度的一款。

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Longchamp

如果想找一款更日常、價格也相對好入手的選擇，金世正這款Longchamp最新推出的Looong包會是很好的目標。包身以簡約線條搭配柔和色系，讓整體看起來更輕盈，也更貼近春夏氛圍。包身中間的收折設計，讓這款包不需要太多品牌符號，也能有辨識度，在穿搭上也不會有負擔，適合長時間使用。

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 為什麼「長柄東西包」會成為今年關鍵？

比起迷你包，有著剛剛好大小的東西包實用又兼具俐落感，加上腋下背法自然修飾身形，讓整體比例看起來更輕盈，也更符合現在偏向鬆弛但有型的穿搭節奏。從精品到輕奢，各品牌都用不同方式詮釋這個輪廓，也讓「長柄東西包」在今年春夏成為必備的關鍵之選。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 長柄包

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