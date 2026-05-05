Met Gala／安海瑟薇MK訂製禮服深V開到腰太辣！海莉比伯24K金鎧甲當最美雕塑

記者李薇／台北報導 圖／路透

「時尚奧斯卡」Met Gala今年以「時尚即藝術」（Fashion is Art）為主題，稍早於美國大都會藝術博物館展開精彩的紅毯穿搭，包括近期因電影宣傳爆火的演員安海瑟薇（Anne Hathaway）、「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie）、海莉比伯（Hailey Bieber）都換上華麗的禮服，將穿搭展演成一場藝術大秀。

為電影《穿著Prada的惡魔2》在世界各國宣傳的安海瑟薇近期可謂是話題焦點，行程馬不停蹄的她5日踏上Met Gala紅毯，身穿Michael Kors訂製禮服，黑色愛心領在胸前設計深V曲線，裙襬上描繪出宛如希臘女神的圖騰，讓整件禮服從前到後都像藝術作品，展現出不同的圖案，乾淨俐落的包頭也讓粉絲不禁想起她在經典電影《麻雀變公主》中的造型。

從帥氣小丑女變身甜美芭比，展現出無限可塑性的演員瑪格羅比這次在紅毯上以相對典雅的穿搭亮相，出自CHANEL的香檳色禮服擁有類似魚尾的裙襬設計，背後波浪裙身運用布料製作出羽毛感的花邊，在走動的瞬間散發淡淡光澤，整個人盡顯優雅氣質。

小賈妻子海莉比伯這次在紅毯上穿著YSL特別訂製的禮服亮相，24K金鎧甲搭配上正藍色披肩與修身裙襬，展現出超完美體態，禮服設計概念是致敬1969年秋冬高訂系列，與雕塑家Claude Lalanne的跨界合作，透過金色胸衣模擬出雕刻氛圍，將藝術帶進時尚之中。

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