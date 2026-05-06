「541存錢法」是什麼？把薪水分3份　投資、享樂一次顧到

記者鮑璿安／綜合報導

每次一領薪水，就覺得自己這個月一定要好好存錢，結果沒多久又默默花光？對很多人來說，存錢最難的從來不是「不知道要存」，而是根本不知道薪水該怎麼分。最近不少人開始討論的541存錢法，就是一種相對簡單、也比較不容易讓人半途放棄的分配方式，特別適合想建立理財習慣的小資族入門。

所謂 541存錢法，就是把每月收入大致分成三部分：

50% 用於生活必要支出、40% 拿來儲蓄與投資、10% 留給享樂與旅遊。





▲所謂 541存錢法，就是把每月收入大致分成三部分：50% 用於生活必要支出、40% 拿來儲蓄與投資、10% 留給享樂與旅遊。（示意圖／取自pixabay）

其中「5」代表 50% 的固定生活開銷，像是房租、水電、伙食、交通、手機費，或其他每個月一定得支付的基本費用。這部分的重點不是極端節省，而是先搞清楚自己的基本生活成本，避免一不小心把必要支出也花得失控。

再來最關鍵的是「4」，也就是 40% 的儲蓄與投資。這筆錢可以分成緊急預備金、定存、保險、基金，或其他適合自己風險承受度的理財工具。541存錢法之所以受到歡迎，就是因為它把「先存下來」放在非常明確的位置，等於薪水一進帳，就先替未來留一筆安全感，而不是等到月底有剩才存。

最後的「1」，則是 10% 的享樂預算。這筆錢可以拿來聚餐、買喜歡的東西、看展、旅行，或安排一些讓自己開心的小計畫。它的存在其實很重要，因為理財不是苦撐，而是讓生活可以長久平衡。當你本來就預留了一點預算給自己，自然比較不容易因為壓力太大而報復性花錢。541存錢法最適合的，是想建立理財習慣、卻不想把生活過得太緊的人。它的核心其實很簡單：先顧好生活，再穩定累積未來，也別忘了替當下留一點快樂。 比起單純逼自己少花，這種分法更像是在教你怎麼跟薪水好好相處。