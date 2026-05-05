IKEA 5月推「精選主餐買一送一」　烤肉丸、醬烤豬肋排全部多送一份！

記者蔡惠如／綜合報導

5 月報稅季讓你想省錢，不妨關注一下 IKEA！IKEA 宣布從 5／7 到 6／3 期間，推出「週週瘋狂 1+1」活動，只要是宜家卡會員，每周五到瑞典餐廳點購指定人氣主餐，通通享有買一送一優惠，品項包含經典的瑞典烤肉丸與肉量十足的蜂蜜醬烤豬肋排，等於找朋友同行，一人餐費直接折半，還有居家單品也推買一送一，這種接地氣實在太愛啦。

▲IKEA 5月報稅季推多款買一送一優惠，招牌瑞典烤肉丸直接多賺一份。（圖／品牌提供）

IKEA 推出 5 月份「每周五」的美食優惠，卡友加入 IKEA LINE 官方帳號並升級數位宜家卡，就能領取優惠券，或在店內卡友機台列印紙本券，結帳時出示即可獲主餐買一送一優惠，品項除了招牌瑞典烤肉丸、烤雞雞肉丸（15 粒）之外，還有「植物素肉丸」或是口感清爽的「核桃花椰米燉飯」。

▲核桃花椰米燉飯，售價180元；蜂蜜醬烤豬肋排佐雙色地瓜，售價 389 元。

想要飽足感更強，蜂蜜醬烤豬肋排佐雙色地瓜的主餐也推買一送一，主打以蜂蜜醬慢火烘烤，搭配黃、紫雙色地瓜，售價 389 元，而且主餐還可互相搭配，像是豬肋排送瑞典烤肉丸也可以，以價格較低者為贈送品項（每人限用一次）。

▲BEVARA袋子封口夾26件組，售價59元；SPETSBOJ桌燈，售價399元。

此外，不只餐廳有優惠，IKEA 也針對居家生活單品推出買一送一優惠活動。5／7 起首波由實用的收納小物帶頭，BEVARA 袋子封口夾 26 件組，售價 59 元，以及透明質感的 VISSLAÅN 附蓋收納盒 5 件組，售價 399 元。

▲LIVLIG哈士奇填充玩具，售價699元；CHOKLADHAJ廚房檯面收納架，售價299元。

5／14 造型簡約的 SPETSBOJ 桌燈也推買一送一，轉動燈罩就能調光，且有白、綠、黃三色可以任選搭配，點亮居家空間，售價 399 元；5／21 LIVLIG 哈士奇填充玩具，以及厚實好坐的 GURLI 坐墊優惠登場，售價 599 元起。5／28 起則有實木質感的 CHOKLADHAJ 廚房檯面收納架，可廚房香料罐整齊排好，提供多樣化收納，售價 299 元。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官網）

星巴克 5／7、5／8 一連兩天推出「母親節快樂 好友分享日」優惠活動，優惠期間從上午 11 點至晚上 8 點，至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。

優惠品項不包含草莓風味抹茶那堤、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠。