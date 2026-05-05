fb ig video search mobile ETtoday

《穿著Prada的惡魔2》名牌看不完　Tiffany珠寶、墨鏡太搶鏡

>

▲▼ 穿著Prada的惡魔2 。（圖／翻攝IG）

▲梅莉史翠普於《穿著Prada的惡魔2》中戴著Tiffany T系列太陽眼鏡。（圖／GC Images）

記者陳雅韻／台北報導

熱映中的電影《穿著Prada的惡魔2》氣勢如虹，上映首周全球票房衝破73億元，同時也穩坐台灣票房冠軍。除了劇情吸引粉絲捧場，電影中主角們的時尚行頭也讓人看得目不轉睛，美國珠寶品牌Tiffany & Co.頻頻入鏡，飾演「時尚惡魔」的梅莉史翠普（Meryl Streep）氣勢滿點的象牙白太陽眼鏡即出自Tiffany T系列，品牌標誌性的一對Elsa Peretti® Bone Cuff 高級珠寶手環也出現在電影中。

▲▼ 穿著Prada的惡魔2 。（圖／翻攝IG）

▲▼ 穿著Prada的惡魔2 。（圖／翻攝IG）

▲《穿著Prada的惡魔2》中愛蜜莉布朗特佩戴Tiffany高級珠寶系列海水藍寶鉑金項鍊。（圖／Tiffany提供，以下同）


《穿著Prada的惡魔2》場景橫跨紐約與米蘭，導演David Frankel親自選定Tiffany & Co.米蘭蒙特拿破崙大街旗艦店為場景之一，拍攝女星艾蜜莉布朗（Emily Blunt）在店內試戴鑲嵌一顆重逾31克拉的祖母綠式切割海藍寶石、點綴8顆公主方形切割鑽石及328顆總重逾58克拉長方形切割鑽石高級珠寶項鍊。Tiffany為慶祝此次合作，5月底前於米蘭蒙特拿破崙大街旗艦店推出沉浸式櫥窗裝置，並展出此款海藍寶石鑽石項鍊。

▲▼ 穿著Prada的惡魔2 。（圖／翻攝IG）

▲Tiffany & Co.米蘭蒙特拿破崙大街旗艦店是《穿著Prada的惡魔2》拍攝場景之一。

▲▼ 穿著Prada的惡魔2 。（圖／翻攝IG）

▲Tiffany Elsa Peretti™系列Bone Cuff 鉑金鑽石手環也出現在電影中。

電影中各個角色的服裝也十分精彩，飾演Dior高層的艾蜜莉布朗以全套品牌服飾登場，而演出資深記者的安海瑟薇多以俐落套裝現身，一套度假感的彩色格子洋裝讓人印象格外深刻，為Gabriela Hearst 2025 春夏系列之作。

▲▼ 穿著Prada的惡魔2 。（圖／翻攝IG）

▲愛蜜莉布朗特全套Dior造型飾演品牌主管。（圖／翻攝tdwp2 IG）

▲▼ 穿著Prada的惡魔2 。（圖／翻攝IG）

▲安海瑟薇在《穿著Prada的惡魔2》穿Gabriela Hearst 2025 春夏系列的彩色印花洋裝。（圖／翻攝tdwp2 IG）

►Met Gala／亞洲首富千金上億華服超狂　背心鑲1800克拉鑽與祖母綠

►Met Gala／萬聖節女王變行走雕像　女星把電纜線纏苔蘚穿上身

關鍵字：

穿著Prada的惡魔2, 梅莉史翠普, 愛蜜莉布朗特, 安海瑟薇, Dior, Tiffany & Co.

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

Met Gala／亞洲首富千金上億華服超狂　背心鑲1800克拉鑽與祖母綠

Met Gala／亞洲首富千金上億華服超狂　背心鑲1800克拉鑽與祖母綠

Met Gala／萬聖節女王變行走雕像　女星把電纜線纏苔蘚穿上身

Met Gala／萬聖節女王變行走雕像　女星把電纜線纏苔蘚穿上身

Met Gala／妮可基嫚突破年齡限制帶17歲女兒闖盛宴　母女檔美炸

Met Gala／妮可基嫚突破年齡限制帶17歲女兒闖盛宴　母女檔美炸

CITIZEN錶上綻放山茶花　光動能錶浪漫迷人 HUBLOT月相錶又酷又華麗　閃耀稀有金屬鋨 濁水溪出海口自救會抗議賀伯魚塭毀損　台塑：不賠償 帝舵輕量賽車錶帥爆　極速白配亮黃細節吸睛 天梭賽車錶拉風　鏤空款首度導入輕量鍛造碳 星巴克今起「大杯以上買一送一」　周末前陪媽媽喝杯咖啡 談戀愛就神隱！重色輕友星座Top 3　第一名眼裡真的只剩另一半

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面