《穿著Prada的惡魔2》名牌看不完　Tiffany珠寶、墨鏡太搶鏡

▲梅莉史翠普於《穿著Prada的惡魔2》中戴著Tiffany T系列太陽眼鏡。（圖／GC Images）

記者陳雅韻／台北報導

熱映中的電影《穿著Prada的惡魔2》氣勢如虹，上映首周全球票房衝破73億元，同時也穩坐台灣票房冠軍。除了劇情吸引粉絲捧場，電影中主角們的時尚行頭也讓人看得目不轉睛，美國珠寶品牌Tiffany & Co.頻頻入鏡，飾演「時尚惡魔」的梅莉史翠普（Meryl Streep）氣勢滿點的象牙白太陽眼鏡即出自Tiffany T系列，品牌標誌性的一對Elsa Peretti® Bone Cuff 高級珠寶手環也出現在電影中。





▲《穿著Prada的惡魔2》中愛蜜莉布朗特佩戴Tiffany高級珠寶系列海水藍寶鉑金項鍊。（圖／Tiffany提供，以下同）



《穿著Prada的惡魔2》場景橫跨紐約與米蘭，導演David Frankel親自選定Tiffany & Co.米蘭蒙特拿破崙大街旗艦店為場景之一，拍攝女星艾蜜莉布朗（Emily Blunt）在店內試戴鑲嵌一顆重逾31克拉的祖母綠式切割海藍寶石、點綴8顆公主方形切割鑽石及328顆總重逾58克拉長方形切割鑽石高級珠寶項鍊。Tiffany為慶祝此次合作，5月底前於米蘭蒙特拿破崙大街旗艦店推出沉浸式櫥窗裝置，並展出此款海藍寶石鑽石項鍊。

▲Tiffany & Co.米蘭蒙特拿破崙大街旗艦店是《穿著Prada的惡魔2》拍攝場景之一。





▲Tiffany Elsa Peretti™系列Bone Cuff 鉑金鑽石手環也出現在電影中。

電影中各個角色的服裝也十分精彩，飾演Dior高層的艾蜜莉布朗以全套品牌服飾登場，而演出資深記者的安海瑟薇多以俐落套裝現身，一套度假感的彩色格子洋裝讓人印象格外深刻，為Gabriela Hearst 2025 春夏系列之作。





▲愛蜜莉布朗特全套Dior造型飾演品牌主管。（圖／翻攝tdwp2 IG）





▲安海瑟薇在《穿著Prada的惡魔2》穿Gabriela Hearst 2025 春夏系列的彩色印花洋裝。（圖／翻攝tdwp2 IG）