試開箱／迪奧首次規定限購！上市就秒殺的「水光唇膏」低飽和色澤太美

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

喜歡水光感，但是又會擔心一抹太顯色？DIOR在2026年推出全新的癮誘鏡面水光唇膏，簡直就是固態版的唇蜜，繼有保濕度極高的水光妝效，打造出飽滿澎潤的唇妝效果，同時中等的顯色度，完全不用擔心唇周歪七扭八，隨手一擦就很有氣色，而且鬆弛感滿分，難怪一開賣立刻被狂掃，更首度祭出限購規定。

還記得2022年上市的釉光癮誘唇膏，推出之後引發粉絲搶購，絕美的水光妝效更是連續3年蟬聯No.1色彩型唇膏，直到現在依舊是經典之作；隨著淡顏系彩妝的流行，越來越講求低飽和度，因此品牌在2026年打造全新的癮誘鏡面水光唇膏，更加自然裸透的妝效，可以說是隨便擦都不會出錯，13個色選也不是那種「看起來都一樣」的潤色護唇膏質感，依然是具有辨識度，但又不過於搶戲的唇妝。

癮誘鏡面水光唇膏這次更是汲取新任創意總監Jonathan Anderson的時裝靈感，設計出3款非常可愛又具質感的唇膏殼，其中被爆搶的2個款式，「蝴蝶結」以粉紅色的藤格紋皮革點綴蝴蝶結，絕對是「史上最可愛」；「玫瑰」白色藤格紋為底色搭配細膩玫瑰與鴿子刺繡，典雅大氣，在官網開售之後立刻被粉絲秒殺，5／1全省專櫃開賣更是首度祭出購買癮誘鏡面水光唇膏，一個款式唇膏盒僅能限購一只的規定，讓每個女孩都有機會當一回公主。

在女孩間人氣極高的韓系美妝fwee熱賣唇彩3D Voluming Gloss也以極致的水光妝效廣受喜愛，近期在美國限定推出的「可樂唇釉」終於在5月1日於台灣開賣，4款低飽和的冷調新色，一抹就可以展現出最時髦的「廢土風」，更是讓膚色瞬間白皙，甚至還能選擇30%或70%兩種光澤，滿足日常、派對不同妝感，貼心到家。

慶祝新品上市，從5月1日至5月10日舉辦fwee Festival活動，明星商品布丁膏、果凍膏與其他精選產品，限時下殺最低5折起；活動期間凡於門市消費，並將購物體驗上傳至社群平台，即有機會獲得每日限量20份奶昔唇釉迷你裝。