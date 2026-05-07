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談戀愛就神隱！重色輕友星座Top 3　第一名眼裡真的只剩另一半

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星座。（圖／IG）

▲談戀愛就神隱！重色輕友星座Top 3。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

有些人談戀愛後，頂多是稍微少一點聚會；但有些人則是只要一進入感情狀態，整個人就像直接從朋友圈消失，訊息變慢、約會消失，連原本最常一起吃飯聊天的朋友，都要等到他感情出狀況才會重新出現。放到12星座裡，的確有幾個星座一旦戀愛，就特別容易把重心全數轉向另一半，不是故意冷落朋友，而是愛一來真的很難分心。以下這份重色輕友星座Top 3，看看你身邊是不是也有這種「有戀人就像失聯」的類型。

Top 3：雙魚座

雙魚座一旦陷入戀愛，幾乎很難把注意力完整分給別人。對他們來說，愛情本來就不是生活裡的一小部分，而是會迅速擴張成情緒中心的大事。只要喜歡上一個人，雙魚就很容易全心投入，把對方的心情、需求和互動擺在第一順位。朋友不是不重要，只是戀愛中的雙魚很容易活在兩個人的小世界裡，時間和情緒自然也先往另一半那邊傾斜。

Top 2：巨蟹座

巨蟹座本來就很重感情，而一旦認定對方是自己想好好經營的人，就會把「陪伴」看得非常重要。他們談戀愛不是走輕鬆路線，而是很容易進入照顧型、家庭感的相處模式，所以也更容易把時間優先留給另一半。朋友約他，不一定是不想去，而是他心裡很可能先想到「另一半今天有沒有吃飯」、「周末是不是要陪對方」。某種程度上，巨蟹不是重色輕友，而是太容易把愛情當成責任來經營。

Top 1：天蠍座

第一名真的很難不是天蠍座。天蠍一談戀愛，投入程度通常都不是普通級別，而是直接把對方拉進自己最核心的位置。對他們來說，愛情本來就是高度專注的事情，一旦認定了，就會自然把心力、時間和情緒都集中在那個人身上。也因為這樣，朋友常常會明顯感受到天蠍談戀愛前後的差別：單身時還能約，戀愛後突然變得很難找。不是他不在乎友情，而是戀愛中的天蠍，真的會進入一種「其他事先等等」的狀態。

關鍵字：

星座, 戀愛, 友情, 巨蟹, 天蠍, 雙魚, 運勢

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