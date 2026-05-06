Marimekko「花花主題房」台北獨家！北歐風吹進金普頓大安　甜點快閃登場

記者鮑璿安／台北報導

芬蘭時尚品牌 Marimekko標誌性的印花早就深入時尚迷的生活中，今夏終於攜手金普頓大安推出期間限定企劃「仲夏花漾藝境 Stay in Bloom」，直接把最具代表性的 Unikko 游霓可印花變成旅宿空間！從入口、走廊一路延伸到客房，以經典黑白和春夏藻綠交織出鮮明視覺，讓整間飯店像被花朵悄悄佔領，限定房型於即日起至 6 月 14 日期間登場，於台北獨家限時綻放。





▲ 金普頓大安 X Marimekko 台北獨家限定主題房 。（圖／品牌提供）



這次最吸睛的當然是台北獨家限定 Marimekko 主題房，房內不只把印花放上牆面與窗簾，連抱枕、毛氈毯、花形地墊，到沐浴空間裡的毛巾、皂盒與漱口杯，都能看到 Unikko 花朵蹤影。整體佈置不是單純把聯名元素塞滿，而是透過生活選品慢慢疊出層次，讓人真的有種「住進設計裡」的感覺。細節也十分完整，像是房內也備有品牌布面精裝書與訂製門掛牌。入住還可獲得限定住房禮，包括 《花間漫舞》托特包、貼紙與明信片組；若選擇套房房型，還會再加贈原價近五千元的紀念選品，像是 Unikko 印花摺疊傘、迷你口金包與毛巾，等於不只把住宿體驗帶回家，連日常也能延續這股北歐花漾氣氛。

除了住得漂亮，味覺部分也沒少，The Tavernist 同步推出期間限定下午茶 「印花拾光 Taste in Bloom」，以芬蘭設計碰撞台灣風味，吉拿棒巴斯克、馬告酪梨卡士達甜點搭配花卉餐盤與馬克杯上桌，從視覺到口感都很有夏日儀式感。再加上金普頓大安本身的寵物友善特色，這次也延伸推出毛孩領巾客製活動，讓旅行變得更有意義。

【 Kimpton Da An with Marimekko 仲夏花漾藝境 Stay in Bloom】

ㅣ入住日：即日起-6/14。

ㅣ房價：NT$8,800 起 (依房型而定，不含15.5%稅及服務費)



同場加映

Dior於 2026 年 4 月 24 日至 5 月 22 日在台北101四樓都會廣場打造秋季期間限定店，空間呼應品牌鍾愛的凡爾賽宮歷史氛圍，以綠、藍色調鋪陳沉浸式場景，當中最可愛的元素莫過於立體蛋糕裝飾，再現昔日法國皇后瑪麗安東尼的甜點時光。店內同步展出 2026 秋季系列男女裝、包款、鞋履與配件，經典包款Lady Dior（黛妃包）以創意總監 Jonathan Anderson的創意視角進行改寫，裝點蝴蝶結元素進化；而Book Tote 也被寫上女演員Marlene Dietrich 的名言「No Dior, No Dietrich!」，象徵Dior無可取代的地位。此外，Jonathan Anderson 也將Dior Médaillon徽標注入鞋款、包款和配件上，帶來復古經典和俏皮兼容的樣貌。