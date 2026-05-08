亮珠寶／伯爵雞尾酒戒好俏皮　3種佩戴法自由轉換

▲伯爵形象大使Ella Richards右手無名指戴Violet on the Rocks 18K玫瑰金紫水晶雞尾酒戒指，左手食指戴Frosted Azur 18K白金海水藍寶石雞尾酒戒指，無名指戴Sparkling Yuzu 18K玫瑰金黃水晶雞尾酒戒指。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士珠寶暨腕錶品牌伯爵（PIAGET）以調酒藝術為靈感，推出全新Cocktail系列戒指，精選海水藍寶石、綠碧璽、紫水晶與玫瑰水晶等色彩迷人的寶石，化為指間的微醺篇章，譜寫出專屬夏季的韻味，每一款戒指均有3種佩戴方式，可以是最奢華的原貌，抑或拆下單戴主石，也可只戴上可愛的水果切片，在華麗與俏皮風格之間自在轉換。





▲伯爵Lychee Twist 18K 玫瑰金玫瑰水晶雞尾酒戒指（由上而下），Secret Blue 18K 白金海水藍寶石雞尾酒戒指，Minty Zest 18K 白金綠碧璽雞尾酒戒指。

Cocktail系列最早由伯爵藝術總監Stéphanie Sivrière於2010年首度發表，將日常可見的雞尾酒物件與細膩的珠寶鑲嵌工藝完美結合，透過貴金屬線條勾勒出酒杯輪廓，並以形色各異的彩色寶石模擬調酒的豐富層次，展現如舞會盛宴般的活潑動感。





▲伯爵Cocktail系列Basily Dream 18K玫瑰金綠碧璽雞尾酒戒指。

▲伯爵Cocktail系列Basily Dream 18K玫瑰金綠碧璽雞尾酒戒指轉換為開口戒指。





▲伯爵Cocktail系列Basily Dream 18K玫瑰金綠碧璽雞尾酒戒指轉換為單顆寶石戒指。

此次伯爵發表的7款新戒指以廣受大眾喜愛的水果風味調酒為靈感，包括 Secret Blue、Basily Dream、Minty Zest、Frosted Azur、Violet on the Rocks、Lychee Twist 與 Sparkling Yuzu，巧妙運用多元的寶石詮釋調酒細節，例如以黃色藍寶石模擬酸爽的檸檬皮，玫瑰水晶表現晶瑩的荔枝，並以綠碧璽與橙色錳鋁榴石相互映襯，甚至加入黃柚、迷迭香與薄荷葉等意象元素，使視覺效果更加飽滿。





▲英國超模卡拉迪樂芬妮佩戴De Beers珠寶出席Met Gala。（圖／De Beers提供，以下同）



雞尾酒戒的誕生源自與美國，從第二次世界大戰後至50年代經濟復甦，人們對未來的信心反映在珠寶奔放、大膽的設計上，碩大且繽紛寶石的搶眼戒指因此誕生，50年代參加雞尾酒會的單身女性，喜歡將這種有份量的大戒指戴在右手上，端著酒杯完全聚焦，且很明顯與左手戴著婚戒的已婚女性做區別。時至今日各大品牌仍持續推出此極具個性的戒指，且佩戴更具變化性，英國超模卡拉迪樂芬妮日前出席Met Gala，戴上De Beers 以斑馬為設計靈感的Forces of Nature Individuality鑽戒，飾以黑漆的兩匹斑馬從中央3.09克拉上丁方形切割鑽石旁靈動騰躍，可將主鑽取下單戴，呈現截然不同的俐落風格。



▲De Beers Forces of Nature Individuality Diamond Jacket戒指可轉換成單鑽佩戴