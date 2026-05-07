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安海瑟薇《穿著Prada的惡魔2》造型再進化　經典丹寧褲＋流蘇包太時髦

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安海瑟薇《穿著 Prada 的惡魔 2》再進化！經典丹寧＋流蘇包太時髦，把基本款穿成爆款

▲安海瑟薇。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

當經典角色回歸大銀幕，時尚也跟著升級進化。好萊塢女星安海瑟薇近期因話題續作《穿著Prada的惡魔2》再度掀起關注，不只戲裡造型引發熱議，戲外私服與活動穿搭更是穩穩坐上「時髦教科書」位置。

安海瑟薇於《穿著Prada的惡魔2》中以Levi’s®丹寧造型亮相

隨著《穿著Prada的惡魔 2》正式上映，在電影中安海瑟薇飾演的Andy Sachs這回換上Levi’s的經典501®直筒丹寧褲。淺色復古刷色加上俐落剪裁，看似簡單，卻完美拿捏「隨性與精緻」的平衡。這種直筒版型的厲害之處，在於不挑身形、還自帶修飾效果，無論搭配襯衫、針織或西裝外套，都能快速切換風格，也難怪501®能在時尚圈屹立不搖。

安海瑟薇《穿著 Prada 的惡魔 2》再進化！經典丹寧＋流蘇包太時髦，把基本款穿成爆款

▲安海瑟薇於電影中以丹寧造型亮相。（圖／品牌提供）

而這條丹寧褲的存在，其實也巧妙呼應角色成長。從初入時尚圈的青澀，到如今更懂得選擇與取捨的成熟，穿搭不再張揚，而是回歸「好看且實穿」。這正是當代時髦的一個關鍵轉變：Less trend, more style。

安海瑟薇《穿著 Prada 的惡魔 2》再進化！經典丹寧＋流蘇包太時髦，把基本款穿成爆款

▲安海瑟薇於電影中以丹寧造型亮相。（圖／品牌提供）

再搭上Valentino Garavani Nellcôte流蘇包，整體時髦指數直接飆升。隨著步伐擺動的流蘇細節，替簡約丹寧注入一點波西米亞靈魂，讓原本偏中性的輪廓多了份隨性又帶點浪漫的層次感，完全是造型加分神器，回頭率自然不請自來！

安海瑟薇《穿著 Prada 的惡魔 2》再進化！經典丹寧＋流蘇包太時髦，把基本款穿成爆款

▲Valentino Garavani Nellcôte流蘇包讓整體時髦指數直接飆升。（圖／品牌提供）

安海瑟薇一身性感蕾絲套裝搭配Longchamp Le Roseau包款

鏡頭外的安海瑟薇同樣精彩。她日前現身紐約出席《Mother Mary》試聽派對，一身俐落性感的黑色透視蕾絲造型搭配Longchamp Le Roseau包款，直接把優雅拉到滿分。這顆包最迷人的地方，在於它不張揚卻極有辨識度—粒面牛皮的細膩質感，加上標誌性的竹節釦設計，低調中帶點精緻光芒。

安海瑟薇《穿著 Prada 的惡魔 2》再進化！經典丹寧＋流蘇包太時髦，把基本款穿成爆款

▲安海瑟薇一身性感蕾絲套裝搭配Longchamp Le Roseau包。（圖／品牌提供）

而Le Roseau寬敞容量讓日常收納毫無壓力，可調節與可拆卸肩帶讓手提、肩背自由切換，從工作場合到晚間活動都能無縫銜接。

安海瑟薇這波穿搭亮點，其用經典單品穩住基底，再透過細節配件提升精緻度，不刻意用力，卻每一步都踩在時髦點上。

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關鍵字：

周刊王, 穿著Prada的惡魔2, 安海瑟薇

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