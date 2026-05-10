夏日防曬新趨勢「輕盈養膚」　Giselle同款、貝膚黛瑪整天清爽高級裸肌

▲2026防曬推薦。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

2026夏季防曬回歸「輕盈」與「養膚」核心。貝膚黛瑪以0負擔水感質地顛覆厚重印象，並推出能神隱瑕疵的高級潤色款；專科全面升級養膚級防禦，不僅富含42%保濕精華，更跨界結合咖啡廳打造莓好養膚計畫；Dr. May則專為亞洲蠟黃肌與美容後修復設計，以獨家紫潤因子一抹校色，讓防曬同時成為療癒身心的修護儀式。

貝膚黛瑪 超耐曬清爽保濕潤色防曬液

貝膚黛瑪超耐曬清爽保濕防曬液選用極輕盈配方，質地如精華般親膚水感，一抹秒速吸收且不泛白、不黏膩。除了具備SPF50+ PA++++高效防禦力，更協同伊克多因等成分強化屏障，並採用海洋友善配方，是敏感肌也能安心使用的0負擔選擇。

▲貝膚黛瑪 超耐曬清爽保濕防曬液 40ml／1,080元。（圖／品牌提供）

全新超耐曬清爽保濕潤色防曬液則針對自然妝感需求，精選光感親膚粉體，能精準校正膚色不均並神隱毛孔紋理。其實證8小時長效保濕，能完美貼合亞洲潮濕氣候，呈現不泛油、不乾裂的高級水光，輕鬆取代傳統遮瑕粉底。以細緻光澤與輕盈透氣的自然妝效，成就全方位、無死角的高級裸肌質感。

▲貝膚黛瑪 超耐曬清爽保濕潤色防曬液 40ml／1,080元。（圖／品牌提供）

專科 全效防曬系列

專科全新升級的防曬系列完美融合防曬與保養。不僅帶來SPF50+ PA++++的最高等級防禦力，加上富含42%以上保濕保養精華成分的養膚級防禦，讓防曬不僅是外在屏障，更是深層滋養肌膚的日常保養。並採用全新FSC認證環保包裝，100%可回收、100%紙質、0%塑膠與樹脂，在享受陽光的同時，也為減輕地球負擔貢獻心力。如果想要有潤色效果可以選擇全效亮顏隔離乳，自然提亮並修正膚色不均，呈現粉嫩透亮光澤。添加18種保養成分的清爽乳液質地，水感舒適，持續擁有水潤透亮的肌膚。

▲專科 全效亮顏隔離乳 SPF50+・PA++++ 50g／350元。（圖／品牌提供）

夏天如果想要外出玩水，記得挑選專科全效海洋友善防曬乳，擁有溫和親膚+高防禦力，高效阻隔日曬傷害。添加70%保養成分的溫和乳液質地，不含有害珊瑚成分，無酒精、無香料、無防腐劑，敏感肌適用。想與aespa Giselle同款就選全效抗汗防曬乳，有效抵抗強烈紫外線與空氣粉塵，特別適合運動、戶外活動場合使用。

▲專科 全效海洋友善防曬乳 SPF50+・PA++++ 40ml／360元、全效抗汗防曬乳SPF50+・PA++++ 40ml／290元、全效防曬水凝乳SPF50+・PA++++ 80ml／400元。（圖／品牌提供）

專科與CAFEAO聯手打造的「莓好養膚計畫」

想要體驗專科防曬的魅力，可前往人氣咖啡廳CAFEAO在5月份開啟期間限定莓好養膚計畫，結合全新升級的專科全效防曬系列與特製藍莓餐點，打造由內而外的清爽防護。現場更同步展示專科全效防曬品牌好友邱鋒澤的私物，讓粉絲近距離感受男神的日常氣息。現場能一邊體驗專科超水感清爽防曬，一邊享用期間限定餐點：香蕉藍苺奶昔：酸甜果香交織滑順口感，即刻降火氣；藍苺洛神玫瑰氣泡飲：微酸花果香氣泡感，一掃炎夏煩悶；苺果法式薄餅：精緻甜點點綴午後，視覺與味蕾的雙重享受。

▲（圖／品牌提供）

Dr. May美博士 專業紫潤白防曬乳

現代女性追求皮秒、雷射等高效率的美容保養，渴望擁有無暇的自然透亮肌 。然而，肌膚新生專家Dr. May美博士提醒，美容課程後的肌膚如同剛破殼的嫩蛋白，處於極度脆弱、防禦力趨近於零的狀態；此時最忌諱紫外線引發的色素沉澱，若此時防曬不夠全面，極易引發曬紅、不適，甚至造成反黑遺憾，讓美肌努力白忙一場 。為此，Dr. May專業博士團隊延續專業隔離清爽系列的經典口碑，隆重推出全新專業隔離清爽紫潤白防曬乳。

▲Dr. May 美博士專業紫潤白防曬乳 40ml／1,380元（圖／品牌提供）

團隊精準鎖定亞洲女性容易產生的蠟黃問題以及針對美容後暗沉問題，研發獨家紫潤校色因子，一抹瞬間中和蠟黃，讓妳在黃金修復期也能擁有清透好氣色，美得更有底氣。此外，Dr. May美博士全系列防曬皆添加榮獲世界創新發明獎8面金牌的獨家專利植萃成分FRSAB®法莎酚 ，此成分將高效防護與天然香氛完美融合，抹後散發自然的植物清香，讓防曬不再只是外在屏蔽，更是一場療癒身心的保養儀式。

▲（圖／品牌提供）

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