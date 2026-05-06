法戴高樂將軍懷錶現身拍場　紀念二戰勝利之作千萬元起標

▲富藝斯將於日內瓦拍賣法國戴高樂將軍珍藏的Agassiz Watch Co. 世界時間懷錶，估價約12,120,000元起。（圖／富藝斯提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

稀有的拍賣品若有名人加持，在國際拍賣會上更具吸引力，富藝斯（PHILLIPS）將於9日及10日舉辦的《名錶薈萃--日內瓦XXIII》拍賣會，將上拍為了紀念第二次世界大戰盟軍勝利贈予自由法國部隊領袖戴高樂將軍的獨一無二Agassiz Watch Co.懷錶，錶殼上的法國進口印記證實了其曾由戴高樂將軍本人親自接收，歷史意義非凡。





▲懷錶錶背飾以象徵勝利的巨大字母「V」覆蓋於世界地圖之上，下方則鐫刻專屬題字。

這枚懷錶的誕生源於二戰結束前夕，由日內瓦知名人士Ernest Baumann領銜的一群市民秘密委託製作，旨在向各盟國領袖致敬。當時共打造了四枚分別贈予美國總統杜魯門、蘇聯領導人史達林、英國首相邱吉爾及法國將軍戴高樂的懷錶，每一枚都根據受贈領袖的國家文化量身設計。例如杜魯門的版本以自由女神為主題，史達林的版本描繪工業工人，邱吉爾的版本則呈現聖喬治屠龍的傳奇畫面。





▲懷錶搭載鐘錶師Louis Cottier於1930年代初發明的世界時區系統。

贈予戴高樂將軍的這枚Agassiz Watch Co.懷錶，面盤以掐絲琺瑯工藝生動描繪法國守護聖人聖女貞德將飾有洛林十字的旗杆插入地面的景象。洛林十字作為法國抵抗運動的圖騰，亦被巧妙轉化為時針造型，背景則隱喻著戰爭與戰後和平的願景，精緻的琺瑯藝術由Stern錶盤工坊的Michel Deville親自操刀，而所有懷錶的錶背由雕刻大師Edgar Maerky雕琢出象徵勝利的巨大V字與世界地圖，並刻有受贈者的專屬題字。內載傳奇鐘錶匠Louis Cottier發明的世界時區系統機芯，整枚時計保存良好，估價逾1212萬元。





▲佳士得將於日內瓦拍賣5.50 克拉的鮮彩藍綠色鑽石「The Ocean Dream」，估價逾2.8億元。（圖／佳士得提供）

佳士得（Christie’s）將於13日在日登場的日內瓦瑰麗珠寶拍賣會，焦點則落在名為「The Ocean Dream」的5.50克拉、Type Ia型鮮彩藍綠色鑽石，是美國寶石學院（GIA）自1931年成立以來所鑑定過同類顏色中體積最大的藍綠鑽，採用三角形切割，原石於1990年代在非洲中部發現，當時原石重量為 11.70 克拉。此傳奇名鑽僅有兩次公開露面的紀錄，最近一次是在12年前同樣於佳士得日內瓦拍賣會上以 770 萬瑞士法郎成交，此次估價從700萬瑞士法郎（逾2.8億台幣）起，有望刷新紀錄。

