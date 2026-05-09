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最高濃度「香精」釋放魅力新選擇！跟香水的差別、使用方法＆場合一次解析

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、AI

近年香水市場持續升溫，消費者對「留香時間」與「氣味層次」的要求也越來越高，除了過去常見的淡香水、淡香精之外，許多精品與沙龍香品牌近年更陸續推出「香精」（Parfum）版本，主打更高濃度、更深層的香氣表現。對不少香迷而言，香精不只是味道更濃，而是一種更貼近個人風格、存在感更強烈的嗅覺體驗，雖然迷人，若使用不當也可能造成反效果，以下從5個層面解析香精的特色、優缺點與使用技巧。

▲嬌蘭,DIOR,迪奧,J’ADORE,寶格麗,Maison Francis Kurkdjian,Francis Kurkdjian,EX NIHILO。（圖／品牌提供、AI）

＃香水濃度怎麼分？

香水的分類，主要依照香料濃度區分，濃度越高，通常留香時間也越長。

古龍水（Eau de Cologne）：含香精濃度約2-5%，持香時間約2-3小時。香氣最輕盈，香料比例偏低，氣味清爽短暫，適合炎熱夏季或大量補香使用。

淡香水（Eau de Toilette）：香精濃度約5-15%，持香時間約3-4小時。是目前最常見類型，味道輕盈自然，適合日常通勤與學生族群。

淡香精（Eau de Parfum）：香精濃度約15-20%，持香時間約4-6小時。香氣層次更明顯，持香力也較長，能維持數小時以上，是許多人最常使用的濃度。

香精（Parfum）：濃度最高，香精濃度約20-30%，持香時間約6-8小時。擁有更高比例的香料成分，氣味更加濃厚且立體，留香時間甚至能延續一整天。

▲。（圖／品牌提供）

＃香精的優點：持香度高、層次豐富

比起一般香水，香精最大的特色就是穩定且持久，由於濃度較高，香氣在肌膚上的變化通常更細膩，也更容易展現前中後調的層次感，對於喜歡「聞起來很有個人特色」的人而言，香精更容易塑造辨識度。

此外，香精的擴散速度通常較慢，不會一下子衝出強烈酒精味，因此不少人會覺得香精聞起來更成熟、更有質感，也更適合正式場合或秋冬季節使用。

＃香精的缺點：味道較濃、容易暈香

雖然香精持香效果優秀，但也因為濃度高，使用上更需要控制份量，若一次噴太多，容易讓氣味變得厚重，甚至在密閉空間裡造成旁人負擔。

另外，高濃度香氣對部分敏感肌膚或容易暈香的人來說，也可能比較刺激，尤其夏天高溫時，香味會因體溫升高而變得更明顯，若選擇太甜或太濃烈的香精，反而容易產生悶膩感。

▲嬌蘭,DIOR,迪奧,J’ADORE,寶格麗,Maison Francis Kurkdjian,Francis Kurkdjian,EX NIHILO。（圖／品牌提供、AI）

＃香精怎麼用才高級？

香精因為延展性強，其實不需要大量噴灑，少量反而更能展現質感，比起過去香水主要噴灑在脈搏處，比如：手腕、耳後讓香氣透過體溫散發開，但香精更建議使用在身體低溫的部位，像是腳踝、膝蓋、肩膀，透過體溫慢慢帶出香氣，味道更自然。

若是正式晚宴、約會、秋冬聚會或需要長時間維持香氣的場合，香精會是很適合的選擇；相反地，在炎熱戶外、健身房或人潮擁擠的大眾運輸環境，則建議降低使用量，避免香氣過度濃烈。

＃香精NG使用方式

高濃度香精最容易出現的誤區就是大量使用，因為味道已經比較馥郁，其實少量按一次就很夠，也不建議直接噴在頭髮、腋下或流汗位置，因為汗水與皮脂混合後，可能讓香氣產生變化，另外噴完後也不要反覆摩擦手腕，容易破壞香氣原本的層次與揮發節奏，讓香味變得不自然。

【推薦單品】

＃嬌蘭 頂級精粹香精，50ml、售價23000元

▲嬌蘭,DIOR,迪奧,J’ADORE,寶格麗,Maison Francis Kurkdjian,Francis Kurkdjian,EX NIHILO。（圖／品牌提供、AI）

▲嬌蘭,DIOR,迪奧,J’ADORE,寶格麗,Maison Francis Kurkdjian,Francis Kurkdjian,EX NIHILO。（圖／品牌提供、AI）

藝術沙龍旗下最頂級的精粹香精，將百年製香工藝以及珍稀植物萃取結合，將6款具有代表性的「嬌蘭香」原料：香草、玫瑰、佛手柑、鳶尾、零陵香豆和茉莉，全新設計出6支香精作品，以極致精華的30%高濃縮比例，致敬嬌蘭調香的百年歷史；其中，香根鳶尾6以耗時6年培育、富含鳶尾酮的香根鳶尾打造，融合杏仁精油和柔和的麝香，讓整體香氣更顯極致親膚典雅。2026年，珠寶設計師Begüm Khan更為奇打造極具收藏價值的限量版蓋面，由伊斯坦堡Begüm Khan工坊手工鑲嵌百顆寶石，每款限量製作142件，極致珍稀奢華。

＃DIOR J’ADORE花蘊香精，50ml、售價5050元

▲嬌蘭,DIOR,迪奧,J’ADORE,寶格麗,Maison Francis Kurkdjian,Francis Kurkdjian,EX NIHILO。（圖／品牌提供、AI）

在香水界極具代表性的J’ADORE以格拉斯茉莉為靈魂，貫穿整個系列作品，2026年在香氛創意總監Francis Kurkdjian的時髦嗅覺之下，花蘊香精應運而生，以經典茉莉為核心搭配清甜的杏桃，再融入繁茂的依蘭依蘭、絲絨玫瑰、紫羅蘭花香，最後以檀香、香草做收尾，讓整體香氣不僅保留了女性的自信性感，更彰顯其溫柔優雅的樣貌。

＃寶格麗 巍晶寶石香精，60ml、售價14450元

▲嬌蘭,DIOR,迪奧,J’ADORE,寶格麗,Maison Francis Kurkdjian,Francis Kurkdjian,EX NIHILO。（圖／品牌提供、AI）

寶格麗旗下珠寶世家最頂級的香精系列，以珍稀珠寶為概念設計出更深邃層次的香精作品，調香師Jacques Cavallier將散發金棕色澤的虎眼石運用香材重新詮釋，柑橘木質香調的運用葡萄柚、龍涎香、廣藿香、秘魯香脂等高貴材料，打造出質感細膩的香氣，一上市就立刻吸引粉絲收藏。

＃Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540水晶之燄香精，70ml、售價14700元

▲。（圖／品牌提供）

Maison Francis Kurkdjian在全球熱賣的Baccarat Rouge 540水晶之燄香精，起源於調香師Francis Kurkdjian為法國頂級水晶品牌Baccarat創作慶祝其250周年的限定款香氛，將水晶熔熱時加入24K金粉，並以540°C高溫將其轉化為獨特殷紅色水晶的製作過程為靈感，透過藏紅花、茉莉、琥珀、龍涎香描繪出火焰炙熱的溫潤氛圍，時至今日依舊是熱賣經典。

＃EX NIHILO 迷幻樂土濃香精，50ml、售價10800元

▲嬌蘭,DIOR,迪奧,J’ADORE,寶格麗,Maison Francis Kurkdjian,Francis Kurkdjian,EX NIHILO。（圖／品牌提供、AI）

EX NIHILO以創新嗅覺打造耳目一新的嗅覺體驗，2019年迷幻樂土淡香精上市之後，迅速成為品牌熱賣香氣，近期更是推出濃香精版本，用香材描繪法國蔚藍海岸金色夕陽照耀的美景，獨家Petalia核心花香調讓透明感與貼膚柔霧的氛圍，透過黑醋栗、粉紅胡椒與紅薑堆疊而至，尾韻雪松木、Akigalawood沉穩包覆柔美花朵，展現出充滿高智感的氣息。

關鍵字：

嬌蘭, DIOR, 迪奧, J’ADORE, 寶格麗, Maison Francis Kurkdjian, Francis Kurkdjian, EX NIHILO

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