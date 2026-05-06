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Jimin同款鈴蘭香髮油來了！5款香氛系護髮新品一次看

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記者曾怡嘉／綜合報導

越來越多人在挑選髮油時，不只在意修護效果，「香氣」也成了重要關鍵。比起單純抗毛躁，越來越多品牌開始將香氛概念融入護髮產品，讓髮絲在柔順之外，也能留下像香水般的層次氣味，《ET FASHION》盤點近期討論度超高的5款香氛髮油一次看。

#SINN PURETÉ心樸優　主打「香氣×修護」同步升級

▲▼髮油。（圖／品牌提供）

心樸優全新推出的「香氛絲滑柔順髮油」，以「香氣×修護」作為核心概念，添加萃取自菜籽精華的γ-Docosalactone修護成分，在吹整與造型過程中果，啟動修護效果，幫助毛鱗片貼合，讓髮絲看起來更滑順有光澤，其他優異成分也能減少毛躁與染後褪色問題。

#LADOR攜手BTS Jimin　推出全新鈴蘭香髮油

▲▼髮油。（圖／品牌提供）

韓國專業髮品品牌LADOR則找來BTS的Jimin推出全新「微光奇蹟精華油 Angel Muguet 鈴蘭香氣」。作為系列第五款香調，新香氣以鈴蘭作為主軸，強調「天使光澤」般的柔亮髮感。鈴蘭象徵純淨、幸福與新的開始，搭配輕盈不厚重的精華油質地，即使是容易毛躁、打結的髮質，也能呈現柔順透亮感。

#巴黎萊雅「暖木裸香髮油」　主打高級木質麝香

▲▼髮油。（圖／品牌提供）

巴黎萊雅「暖木裸香髮油」，以暖棉木質麝香作為香氣主軸，打造乾淨又溫柔的髮香氛圍。香氣融合佛手柑、威廉梨、鳶尾花、山野百合，再以琥珀、喀什米爾木與麝香收尾，留下若有似無的高級香氣。除了香氛感，產品也添加高濃度雪松精萃、蓮花精萃與維他命E，搭配Wonderlite輕裸科技，主打質地輕盈、不厚重。

#卡詩「小粉球」　打造亮而不油的高級釉光感

▲▼髮油。（圖／品牌提供）

卡詩「釉光香頌玫瑰護髮精油」因粉色瓶身與高光澤效果，被不少人暱稱為「小粉球」。產品添加野玫瑰精萃，主打抗毛躁同時保有輕盈感，呈現「亮而不油、順而不塌」的釉光髮感。品牌表示，可瞬效提升2倍水潤光澤，並提供長達優秀的抗毛躁效果。

#Oribe全新「絲絨波光精華油」　專為捲髮設計

▲▼髮油。（圖／品牌提供）

Oribe則針對捲髮族推出全新「絲絨波光精華油」，同步升級旗下「捲髮心計系列」。添加17種天然植萃複方作為核心，包括蓖麻籽油與杏桃油等成分，主打在不增加髮絲重量的情況下，幫助鎖住捲度水分與光澤感，讓捲髮線條更柔順立體。

關鍵字：

髮油, 香氛, 修護, 抗毛躁, 髮品

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