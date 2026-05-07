沛納海霸氣錶超輕盈　兩地時間錶防水達500米

▲ 沛納海Submersible 兩地時間腕錶 ，1,513,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

霸氣錶款也要兼顧佩戴舒適度，沛納海（Panerai）最新力作Submersible 兩地時間腕錶擁有47毫米的超大錶徑，但採用五級鈦金屬粉末透過逐層堆疊的DMLS技術打造出中空結構錶殼，相較於標準鈦金屬結構輕約百分之二十五，且重量僅為同設計精鋼材質的一半，同時具備卓越的抗腐蝕性，更重要的是維持錶殼的強度，搭配鈦金屬外圈以及霧面藍色陶瓷錶圈，依舊強悍。





▲沛納海Submersible 兩地時間腕錶的錶背具動力儲存顯示。

沛納海Submersible 兩地時間腕錶不僅輕盈，也結合強大內在，搭載 P.4001/S 自動上鍊機芯，其獨特的網格設計靈感源自昔日固定軍用船隻的堅固網具，向品牌的軍事傳承致敬。機芯配備獲得專利的偏光日期顯示系統，並搭載12小時兩地時間功能與晝夜指示，鮮明的橙色兩地時間指針確保了閱讀的清晰度，而專利的時針調整設計則便於快速切換本地時間，3日動力儲存顯示位於錶背，防水達500米。





▲積家與工業設計師Marc Newson合作推出鈦金屬材質的Memovox旅行鐘。（圖／積家提供）

積家（Jaeger-LeCoultre）也為旅人設計實用時計，再次與知名工業設計師馬克紐森（Marc Newson）攜手，打造鈦金屬材質的輕巧Memovox旅行鐘，精巧可握於掌心，並搭配義大利Schedoni皮革保護袋，展現非凡品味。在技術性能方面也有亮點，搭載256型手動上鍊機芯，配置雙發條盒提供高達12天的長效動力，確保長途旅行中無需頻繁上鍊；此外亦設有專屬發條盒負責驅動響鬧功能。而看似簡單的鐘盤設計其實蘊含卓越技術，導入了獲得專利的「環環相扣」顯示系統，橙色為活動圓環，藍色為固定設計，固定圓環上標記分鐘刻度，環繞中央的活動轉盤，並以三角型作為響鬧標記，輕鬆掌握時間。

