fb ig video search mobile ETtoday

沛納海霸氣錶超輕盈　兩地時間錶防水達500米

>

▲▼Panerai,JLC 。（圖／公關照）

▲ 沛納海Submersible 兩地時間腕錶 ，1,513,000元。（圖／沛納海提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

霸氣錶款也要兼顧佩戴舒適度，沛納海（Panerai）最新力作Submersible 兩地時間腕錶擁有47毫米的超大錶徑，但採用五級鈦金屬粉末透過逐層堆疊的DMLS技術打造出中空結構錶殼，相較於標準鈦金屬結構輕約百分之二十五，且重量僅為同設計精鋼材質的一半，同時具備卓越的抗腐蝕性，更重要的是維持錶殼的強度，搭配鈦金屬外圈以及霧面藍色陶瓷錶圈，依舊強悍。

▲▼Panerai,JLC 。（圖／公關照）

▲沛納海Submersible 兩地時間腕錶的錶背具動力儲存顯示。

沛納海Submersible 兩地時間腕錶不僅輕盈，也結合強大內在，搭載 P.4001/S 自動上鍊機芯，其獨特的網格設計靈感源自昔日固定軍用船隻的堅固網具，向品牌的軍事傳承致敬。機芯配備獲得專利的偏光日期顯示系統，並搭載12小時兩地時間功能與晝夜指示，鮮明的橙色兩地時間指針確保了閱讀的清晰度，而專利的時針調整設計則便於快速切換本地時間，3日動力儲存顯示位於錶背，防水達500米。

▲▼Panerai,JLC 。（圖／公關照）

▲積家與工業設計師Marc Newson合作推出鈦金屬材質的Memovox旅行鐘。（圖／積家提供）

積家（Jaeger-LeCoultre）也為旅人設計實用時計，再次與知名工業設計師馬克紐森（Marc Newson）攜手，打造鈦金屬材質的輕巧Memovox旅行鐘，精巧可握於掌心，並搭配義大利Schedoni皮革保護袋，展現非凡品味。在技術性能方面也有亮點，搭載256型手動上鍊機芯，配置雙發條盒提供高達12天的長效動力，確保長途旅行中無需頻繁上鍊；此外亦設有專屬發條盒負責驅動響鬧功能。而看似簡單的鐘盤設計其實蘊含卓越技術，導入了獲得專利的「環環相扣」顯示系統，橙色為活動圓環，藍色為固定設計，固定圓環上標記分鐘刻度，環繞中央的活動轉盤，並以三角型作為響鬧標記，輕鬆掌握時間。
 

►法戴高樂將軍懷錶現身拍場　紀念二戰勝利之作千萬元起標

►ZENITH重現藏家追捧的熱帶面盤　計時錶變「巧克力熊貓」

關鍵字：

沛納海, Panerai, Jaeger-LeCoultre, 積家

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

ET Fashion

推薦閱讀

法戴高樂將軍懷錶現身拍場　紀念二戰勝利之作千萬元起標

法戴高樂將軍懷錶現身拍場　紀念二戰勝利之作千萬元起標

亞洲首富千金愛台灣珠寶　戴CINDY CHAO花卉耳環放閃

亞洲首富千金愛台灣珠寶　戴CINDY CHAO花卉耳環放閃

Met Gala／亞洲首富千金上億華服超狂　背心鑲1800克拉鑽與祖母綠

Met Gala／亞洲首富千金上億華服超狂　背心鑲1800克拉鑽與祖母綠

Met Gala／萬聖節女王變行走雕像　女星把電纜線纏苔蘚穿上身 Met Gala／妮可基嫚突破年齡限制帶17歲女兒闖盛宴　母女檔美炸 CITIZEN錶上綻放山茶花　光動能錶浪漫迷人 HUBLOT月相錶又酷又華麗　閃耀稀有金屬鋨 濁水溪出海口自救會抗議賀伯魚塭毀損　台塑：不賠償 帝舵輕量賽車錶帥爆　極速白配亮黃細節吸睛 天梭賽車錶拉風　鏤空款首度導入輕量鍛造碳

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面