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亞洲首富妻助印度重返威尼斯雙年展　戴華人珠寶傑作秀藝術美感

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▲▼ 妮塔安巴尼 。（圖／翻攝IG）

▲妮塔安巴尼助印度重返威尼斯雙年展，她現身水都見證光榮時刻。（圖／翻攝relianceupdates IG）

記者陳雅韻／台北報導

威尼斯雙年展將於月9日登場，展期至11月22日，今年印度館重返此藝術盛宴，幕後推手正是亞洲首富安巴尼夫人妮塔安巴尼（Nita Ambani），她一手創辦的妮塔安巴尼文化中心（Nita Mukesh Ambani Cultural Centre）與印度政府文化部合作，推動印度館回歸享有盛譽的威尼斯雙年展，為了見證這一歷史性時刻，亞洲首富一家齊聚水以示支持。

醉心於藝術的妮塔安巴尼成功讓印度館再次進駐威尼斯雙年展，她特別以充滿藝術美感的印度風格服裝亮相，選穿由設計師Anamika Khanna打造的雪紡喬其紗紗麗，搭配融合古典工藝、帶有手工刺繡瓦拉納西圖案的蕾絲上衣，並披上一件由Swadesh製作、工法繁複精細的手工編織Butidar Sozni披肩。

▲▼ 妮塔安巴尼 。（圖／翻攝IG）

▲妮塔安巴尼穿精緻紗麗搭配大陸藝術珠寶大師陳世英創作的耳環。（圖／翻攝relianceupdates IG

而妮塔安巴尼搭配的珠寶也有故事，她佩戴大陸藝術珠寶大師陳世英（Wallace Chan）設計的耳環，以花梨木雕琢而成，象徵著愛、慈悲與心靈智慧，而鈦金屬形塑的根莖在其中綻放，並鑲嵌著璀璨寶石，藍寶石代表沉靜，另一顆紅寶石則流露出熱情，美好寓意與絕妙設計成為她出席藝術盛會的最佳選擇。

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關鍵字：

亞洲首富妻, 妮塔安巴尼, 陳世英

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