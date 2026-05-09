LIFE經典／IKEA再挑戰「一直設計失敗」的充氣椅　女生都能一肩扛起

▲IKEA PS 2026的充氣扶手椅。（圖／翻攝IKEA）

記者蔡惠如／綜合報導

在 1995 年首度亮相、強調讓每個人都能負擔得起設計的 IKEA PS 系列，暌違多年後，這個代表實驗性與前瞻精神的系列在 2026 年再度回歸，第十代 IKEA PS 2026 以「玩味功能性」為核心，搶先曝光的三款作品中，最引人注目的莫過於那張讓 IKEA 執著數十年的「充氣扶手椅」。

IKEA 自述：從 1990 年代起，IKEA 就對充氣家具充滿執念，卻屢屢失敗（這話可是他們自己說的）。本次設計師 Mikael Axelsson 決定再次挑戰，當時據說他的設計團隊成員都搖搖頭，最後決定讓他獨自面對。

而 Mikael 手工焊接了 20 個原型，終於克服空氣結構的穩定性，推出全新的充氣扶手椅，他採用兩個獨立的可調式氣囊，並固定在帥氣的管狀鍍鉻框架內，披上深寶石綠面料，不僅通過耐用性測試，還能以輕巧的平整包裝帶回家，隨附腳踏打氣筒，讓搬家或移動家具變得優雅又輕鬆。

除了話題爆表的充氣椅，全新的三向立柱燈也將成為空間裡的視覺焦點。由荷蘭設計師 Lex Pott 將鋼製圓柱體以 45 度角切開，創造出神奇的轉向功能：轉向一邊是投射燈，另一邊是閱讀燈，第三種角度則能作為營造氣氛的向上燈，採用鮮明的螢光黃、深酒紅與鈷藍色，搭配喇叭狀燈罩，將時髦感瞬間拉滿。

自然溫潤的質感單品當然也沒缺席，以實心松木打造的「搖搖長凳」，保留了松木的天然紋理，簡樸且充滿手工感的外觀，展現純正的斯堪地那維亞風格，坐在長凳上輕輕地左右搖擺，為居家生活注入一股調皮的趣味。

包括充氣椅、立柱燈之前已在米蘭設計展上曝光，而 IKEA 預計於 5／13 在瑞典 Älmhult 舉辦的年度民主設計日（Democratic Design Days），將揭曉更多第十代 PS 完整系列。