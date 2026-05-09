2026米蘭設計週亮點　LV行李箱變書櫃、Dior籐格紋竹編燈罩別有風情

▲Louis Vuitton攜手布雷拉美術學院與各家設計名師，打造一場跨領域、跨時代的居家美學饗宴。（Louis Vuitton提供）



圖文／鏡週刊

品味的最高段位，不只在造型，更藏於生活現場。

光靠一只瓷碗，也能成為全網熱議焦點。

周杰倫，你說是吧？

2026米蘭設計週，各大精品共襄盛舉，來湊熱鬧看一場生活美學較量吧！

▲昆凌曬湯圓照，手上那只出自英國百年品牌Royal Albert的金邊瓷碗，意外搶盡風頭。（翻攝自昆凌小紅書）

行旅穿古今

以旅行箱起家的Louis Vuitton，對於如何將品味落實於生活，早已深諳其道。今年米蘭設計週，品牌選址於歷史悠久的米蘭宮殿Palazzo Serbelloni，透過不同廳室的沉浸式展演，從1920年代裝飾藝術風格出發，一路延伸至2026年當代新作，開啟一場穿越古今的時光之旅。

跨界集結眾多設計名師，本次亮點之一的「Celeste」梳妝檯，源自1921年的經典創作，可愛圓潤的蛋形輪廓，其實是以希臘字母Ω（Omega）為靈感，如今以漆木與Nomade皮革重新推出，在復古線條中注入當代質感。另一款同樣擁有柔美弧線的Cocoon Arty Dichroic吊椅，是經典再進化的新產物，虹彩葉片交織出迷人色彩與倒影，呈現如夢似幻、帶有未來感的視覺效果。

Louis Vuitton的經典符碼，在大大小小的細節中展開。採用Monogram帆布製成的Malle Bibliothèque，收闔起來就像一只品牌常見的旅行皮箱；展開後卻別有洞天，化身為可靈活配置的模組化書箱，能依照空間需求調整配置，無縫融入不同居家場景。Damier格紋則從伸展台走入家中，變成水晶杯上的切割紋理，也躍上木製拼貼置物盒；Monogram花卉則綻放於餐盤與抱枕，將品牌美學輕巧落入日常之中。

▲Malle Bibliothèque模組化書箱，可自行調整配置，靈活度高。

▲Damier置物盒上的木格紋，是靠著工匠一片一片拼貼而成，NT$124,000。

匠心藏細節

Hermès全新發表的家居系列，延續品牌最核心的價值，將馬術語彙與工藝底蘊完美結合。由Edward Barber與Jay Osgerby操刀設計的「Stadium d'Hermès」桌款，就是最佳實例。以競馬場跑道為靈感，勾勒出優雅的類「8」字形輪廓；雙色桌腳則呼應馬術障礙賽的跨欄桿，巧思背後藏著的是高超的大理石鑲嵌技藝。

將心思放在不同材質間擦撞出的美麗火花，並由此展開對工藝極限的挑戰，是Hermès家居系列最耐人尋味之處。 「Palladion d'Hermès」系列以錘擊質感金屬為主角，結合馬毛、皮革與木材等異材質，打造出風格各異的花器、水壺與擺飾，在冷冽與溫潤之間，展現品牌對材質語彙的精準拿捏。

▲Stadium d'Hermès大理石矮桌，採用2款異色大理石拼接而成。（翻攝自Hermès IG）

▲在金屬盤緣上裝飾雙色皮革滾邊，看似簡單，實則考驗工匠對細節的掌控。（翻攝自Hermès IG）

美裙化燈影

不以大量作品堆疊聲勢，Dior在今年的米蘭設計週上，將焦點凝聚於一款名為「Corolle」的燈具系列。靈感源自品牌經典New Look輪廓，鐘形燈罩宛如裙襬優雅展開；更令人著迷的是，每件穆拉諾手工吹製玻璃燈罩，皆擁有不盡相同的紋理，當光線穿透其間，便在空間裡投射出獨一無二的光影層次，恰似高級訂製服般各有姿態。部分作品點綴日本竹編工藝，則讓Dior經典的Cannage籐格紋，重回居家懷抱之中。

▲設計師利用手工吹製玻璃的紋理，打造細膩多變的光影，別具巧思。

▲呼應Cannage籐格紋的竹編燈罩，多了另一番風情。

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