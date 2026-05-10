音樂祭OOTD！浪漫波西米亞風、率性流蘇與麂皮　回頭率直接翻倍

▲音樂祭穿搭。（圖／Isabel Marant提供）

圖文／CTWANT

當音樂祭早已不只是聽音樂，而是一場「誰最會穿」的風格修羅場，今年的穿搭關鍵字可以說是—浪漫、率性與細節控的完美交會。從帶點復古濾鏡的波西米亞碎花，到若隱若現的蕾絲雕花，再到隨步伐擺動、氣場全開的流蘇與麂皮元素，每一種風格都在宣告：時髦不需要用力，而是剛剛好的不經意。

音樂祭穿搭：波西米亞圖騰與碎花、浪漫不設限的自由靈魂

音樂節從來少不了波西米亞風格，而今年的關鍵，在於圖騰與碎花之間的層次堆疊。帶有飄逸感的印花長洋裝，隨著風輕輕擺動，拉長比例同時保有浪漫氛圍。色彩不必過於鮮豔，反而是帶點褪色感的復古色調，更能展現低調卻迷人的時尚態度。

▲（圖／Isabel Marant提供）

▲（圖／Isabel Marant提供）

音樂祭穿搭：浪漫蕾絲雕花、不羈優雅的完美交會

在粗獷氛圍中，蕾絲的存在顯得格外迷人。精緻的雕花細節，在陽光下若隱若現，為整體造型注入一絲柔軟與詩意。無論是蕾絲洋裝，或是局部拼接的上衣設計，都能在率性之中帶出女性特有的細膩。建議選擇帶有鏤空或透膚設計的款式，讓肌膚與光影產生互動，營造輕盈層次，呈現成熟且自在的浪漫。

▲（圖／Isabel Marant提供）

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音樂祭穿搭：率性流蘇與麂皮、走進自由靈魂的輪廓

流蘇從不只是裝飾，而是一種隨身體律動的語言；皮革特有的溫潤質地，在陽光照射下呈現出迷人的霧面光澤。當細緻的麂皮材質遇上自然垂墜的流蘇設計，每一個步伐都彷彿踩在節奏之上，隨風輕晃，帶出一種不經意的性感。剪裁俐落的麂皮上衣，在率性之中勾勒出女性輪廓。色調上則以大地色系為主—焦糖棕、沙漠米、煙燻卡其，自帶一種自由而堅定的氣場。

▲（圖／Isabel Marant提供）

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