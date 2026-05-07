「找到熱情就會成功」是最大騙局？研究曝：很多人因此卡住人生

▲找出熱情不能是職場萬靈丹。（圖／取自photoAC）

記者蔡惠如／綜合報導

我們自幼便被包圍在「找出天命」的論調中。光鮮亮麗的成功人士總是不斷強調：只要找出了那件你生來就該做的事，人生就會從此開掛，所有困難都會化為烏有。但這種看似勵志的建議，背後可能藏著讓你平庸的陷阱？





史丹佛大學與耶魯─新加坡國立大學學院（Yale-NUS）的心理學研究指出，「尋找熱情」這種說法，其實是在鼓勵大眾用「定型心態」來對待興趣。這種心態認為人的熱情是天生固定的，就像體內的某種遺傳密碼，只要「揭露」出來就好。然而這種信念會帶來幾個負面效應：



職涯上的「被動等待」

心理學家歐基弗提醒，如果相信熱情是「等著被發現」的，你就會產生一種放任的錯覺，認為熱情一旦現身，它會自動幫你處理好所有的難關。



在挑戰面前輕言放棄

這種心態讓人誤以為「有熱情的事，做起來應該一帆風順」。因此，當你在追求目標的路上遇到必然的挫折或枯燥時，定型心態會讓你輕鬆地找到藉口逃避：「這可能不是我真正的熱情」，進而讓你停步不前，難以創造出真正有助成長的職涯。



預設了「興趣的上限」

最危險的是，這種心態會讓你相信一個人的興趣數量是有天花板的。一旦你標榜自己是某個領域的「熱情擁護者」，你就可能不再跨出舒適圈，進而拉低了探索新領域的動機。





心理學家在研究中，將大學生依照興趣（文科或理科）分組，並讓他們閱讀興趣領域之外的文章。結果令人驚訝：相比於擁有「成長心態」的人，抱持定型心態的參與者明顯對跨領域知識缺乏興趣。



這顯示出定型心態的人通常好奇心較低，且更傾向於規避成長。他們在找尋熱情的過程中，會飛速地排除掉那些「第一眼沒感覺」的事物，卻忽略了這些領域或許能為人生帶來意想不到的正面助益。這種「非黑即白」的篩選方式，實則是在阻礙自我發展。既然尋找熱情可能是個偽命題，我們該如何應對？研究者給出的解方是「停止尋找，開始發展」。





多給「沒感覺」的事一點時間

如果某件事沒有立刻讓你心跳加速，別急著把它劃掉。很多深刻的熱情，是建立在對該領域的深入理解與技能掌握之後才萌發的。



用「談戀愛」的心態面對職涯

你不會坐在家裡幻想真愛會突然敲門，而是應該透過約會、認識不同的人，來判斷彼此的契合度。職涯也是如此，你必須主動去認識不同的專業、投入實踐，才能判斷出誰才是那個值得你深耕的「另一半」。

