人生低谷必學的激勵金句：現在覺得難熬的日子，未來都會變成底氣

記者李薇／台北報導 圖／jtbcdrama IG

人生不可能永遠順遂，無論是感情、工作還是生活，都難免會遇到讓人喘不過氣的低谷期，有時甚至會懷疑自己是不是再努力也沒有用，但很多時候，真正能支撐一個人撐下去的，未必是突然出現的奇蹟，而是一句能夠穩住情緒的話，當內心快被現實擊垮時，適時給自己一些力量，也許就能慢慢熬過最難的時刻，以下分享3句適合低潮時送給自己的人生金句。

＃「你現在覺得難熬的日子，未來都會變成你的底氣。」



很多人在低谷時，會覺得自己的人生是不是完了，但其實那些撐過去的痛苦，最後都會變成讓你更成熟的養分，人往往不是在順境裡長大，而是在一次次跌倒後，學會更穩地站起來，現在的辛苦也許看不到意義，但未來回頭看，會發現那段日子其實默默改變了你。

＃「人生不是突然變好的，而是你撐著撐著就走過來了。」



很多人以為別人的人生都是一夜之間逆轉，但真正的改變，通常都是在那些沒人看見的日子裡，一點一滴累積出來的，也許你現在進步很慢、生活沒有起色，但只要沒有放棄，就已經比昨天更靠近想要的未來，有時候熬過去，本身就是一種很厲害的能力。

＃「低潮不是提醒你放棄，而是提醒你該好好照顧自己了。」



當一個人長期處在壓力與疲憊裡，很容易忘記自己的情緒其實也需要被照顧，低潮未必代表你不好，有時只是因為你已經太累了，與其一直逼自己振作，不如先允許自己休息、整理情緒，把自己慢慢照顧回來，很多事情也會隨著狀態恢復，重新看見希望。