基隆6間「特色咖啡廳」不能錯過　推薦鳳梨冰美式、最好吃的舒芙蕾

文／MENU美食誌

基隆雖是個海港城市，但咖啡廳的密度卻相當高，每一間都讓你回味無窮。

圖們咖啡 tuman café

基隆市中正區

坐落在正濱漁港一排彩色屋間內，黑色的三層樓建築相當吸睛，店內擺滿了咖啡與旅行的書籍，推薦小卷咖哩飯、核桃肉桂捲、黑糖奶奶冰滴、蛋沙拉棒棒。

▲。（圖／美食客豆²｜台中美食提供）

魚刺人雞蛋糕咖啡館-基隆正濱店

基隆市中正區

黃色的建築外觀搭配上復古車，販售雞蛋糕、各式咖啡、茶飲、霜淇淋和周邊商品，推薦港口黑咖啡、阿蕯姆卡士達、小山園抹茶和鹹鴨蛋黃流沙餡。

▲。（圖／美食客Meow提供）

美有計劃Cafe

基隆市仁愛區

全正濱漁港最好吃的舒芙蕾，提供義大利麵、早午餐、飲品，推薦乾燒奶油番茄鮮蝦義大利麵、會牽絲的起司水果舒芙蕾、美有計劃CAFE舒芙蕾。

▲。（圖／美食客TOP炫提供）

三奇壹號咖啡館:Keelung Senki Coffee

基隆市仁愛區

位於基隆市區，店內採雙層設計，裝潢走復古工業風，主打千層蛋糕，推薦黑糖伯爵鮮奶茶、水果千層、草莓千層、草莓蛋糕、抹茶千層、提拉米蘇。

▲。（圖／美食客珊蒂享吃提供）

啾啾咖啡 CHU CHU Cafe 外木山店

基隆市安樂區

位在基隆外木山沙灘旁，天氣好時可以看到遠方的基隆嶼，提供義大利麵、輕食、炸物、飲品，餐點採現點現做，推薦巧克力鬆餅、玫瑰茶歐蕾、抹茶歐蕾。

▲。（圖／美食客毛毛提供）

萬祝號

基隆市中正區

藏身在基隆造船廠前方，保留老屋原貌，店內提供手沖、義式咖啡和各式飲品及甜點，推薦鳳梨冰美式、小人物芭樂美式、流心半熟巴斯克、萬祝肉桂胖。

▲。（圖／美食客yehzuuu提供）

延伸閱讀

新北最美海景咖啡廳TOP6！邊喝咖啡邊看山海太療癒，趕快收藏起來！

放假不用愁！台南六間親子餐廳，讓孩子玩樂不設限，爸媽也能輕鬆吃美食！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。